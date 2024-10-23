麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭盲卡包，今（23）日開賣各地麥當勞湧現大批排隊人潮，記者直擊國父紀念館約40人圍繞台北光復餐廳半圈，開賣一小時就搶光。而善導寺林森二餐廳人龍轉彎排到捷運口，還有粉絲回報輔大新莊中正餐廳排隊盛況最誇張，門口像是在擠演唱會。按照回報情況估計，角色卡包全台限量30萬包最快恐一天甚至中午就完售；網路更發現有黃牛買到手、現場直接翻倍轉賣。
麥當勞重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，雖然因網紅開箱失言遭炎上被罵爆，今角色卡盲包開賣，各地麥當勞仍湧現大批排隊人潮，《NOWnews今日新聞》記者直擊，國父紀念館約有40人排隊圍繞台北光復餐廳半圈，開賣只花一小時就搶光該店配貨量。
而善導寺林森二餐廳門口的排隊人龍，還一路從林森南路門口轉彎排到忠孝東路的捷運口；還有粉絲陳小姐回報，今天上班路途經過4間麥當勞：「每一間都在排隊」，她分享「輔大新莊中正餐廳的排隊盛況最誇張，門口像是在擠演唱會」。
由於麥當勞《獵人》角色盲卡包販售規定，每筆消費最多可直接加購20份，按照目前各地回報情況估計，全台限量30萬包最快恐一天甚至中午就完售。網路上更已發現有黃牛才買到手，人還在現場就直接翻倍喊轉賣：「每包300元，一共20包，全收5500含運」；連電商蝦皮也已出現多筆賣場。
對此，麥當勞回應：「感謝顧客對『《獵人》角色盲卡包』的熱愛，目前大部份餐廳已陸續售罄，再次感謝全台獵人迷的支持」。業者推薦喜愛獵人的粉絲，還可購買包裝盒有蟻王直屬護衛隊Q版角色的期間限定「椒麻辣味麥克雞塊」10塊與6塊 尼特羅會長的絕招百式觀音躍身其上的中杯冷飲，還有主角群小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力等各篇章經典角色現身的8款期間限定聯名包裝。
獨家「《獵人》BOOK牌」則是購買任一分享盒加點指定飲品「買一送一」，或歡樂送、Uber Eats、foodpanda訂餐購買分享餐，就能獲得以《貪婪之島篇》為主題設計的限量撲克牌。提醒鐵粉，撲克牌全台限量190000組，建議想收藏也是要買要快；不過今開賣日已有許多網友哀嚎外送都點不到、不接單。
另外，肯德基萬聖節開賣「胡搞小鮮肉胡椒餅蛋塔」，帶有微微胡椒香辣風味的蔥肉、融入香甜蛋奶，吃起來一下子鹹辛、一下子甜香，真實試吃反應好意外，試吃好評聲量也在累積中。
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而善導寺林森二餐廳門口的排隊人龍，還一路從林森南路門口轉彎排到忠孝東路的捷運口；還有粉絲陳小姐回報，今天上班路途經過4間麥當勞：「每一間都在排隊」，她分享「輔大新莊中正餐廳的排隊盛況最誇張，門口像是在擠演唱會」。
由於麥當勞《獵人》角色盲卡包販售規定，每筆消費最多可直接加購20份，按照目前各地回報情況估計，全台限量30萬包最快恐一天甚至中午就完售。網路上更已發現有黃牛才買到手，人還在現場就直接翻倍喊轉賣：「每包300元，一共20包，全收5500含運」；連電商蝦皮也已出現多筆賣場。
對此，麥當勞回應：「感謝顧客對『《獵人》角色盲卡包』的熱愛，目前大部份餐廳已陸續售罄，再次感謝全台獵人迷的支持」。業者推薦喜愛獵人的粉絲，還可購買包裝盒有蟻王直屬護衛隊Q版角色的期間限定「椒麻辣味麥克雞塊」10塊與6塊 尼特羅會長的絕招百式觀音躍身其上的中杯冷飲，還有主角群小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力等各篇章經典角色現身的8款期間限定聯名包裝。
獨家「《獵人》BOOK牌」則是購買任一分享盒加點指定飲品「買一送一」，或歡樂送、Uber Eats、foodpanda訂餐購買分享餐，就能獲得以《貪婪之島篇》為主題設計的限量撲克牌。提醒鐵粉，撲克牌全台限量190000組，建議想收藏也是要買要快；不過今開賣日已有許多網友哀嚎外送都點不到、不接單。
另外，肯德基萬聖節開賣「胡搞小鮮肉胡椒餅蛋塔」，帶有微微胡椒香辣風味的蔥肉、融入香甜蛋奶，吃起來一下子鹹辛、一下子甜香，真實試吃反應好意外，試吃好評聲量也在累積中。