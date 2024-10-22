肯德基真的跟必勝客學壞了，繼去年萬聖節推出「調皮搗蛋蛋撻」，2024年再度開賣鹹甜口味「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，已有網友分享「有驚艷到」可以買、「多汁肉餡一口氣吃完六顆」的評價，不過也有人直呼「邪教口味」不會再買。《NOWnews今日新聞》記者實際買來開箱試吃，帶有微微胡椒香辣風味的蔥肉、融入香甜蛋奶，吃起來一下子鹹辛、一下子甜香，大腦還在思考到底好吃不好吃的同時，嘴巴就默默整顆吃完了！會不會太意外（笑）。
今年萬聖節，肯德基宣告鎖定被CNN評為台灣必吃十大美食之一的胡椒餅，創新研發「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，號稱要把香甜濃郁的原味蛋撻融合鹹香胡椒蔥肉，包進163層酥脆撻皮再撒上蔥片與香純白芝麻。貌似衝擊的口味，乍看有理解，想像起來有點難理解。
趁著今日「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」正式開賣，《NOWnews今日新聞》記者實際買來雙色蛋撻禮盒開箱試吃。一打開除了有習慣的烘焙奶香，也夾雜著陣陣胡椒香氣，忐忑放進嘴裡大咬一口，先是嚐到熟悉的蛋撻甜味，隨即蔥花、白芝麻的香氣也散開；咬到蔥肉時口感是軟嫩的也不會乾柴。
只覺得嘴巴好像沒太反對蛋奶混合蔥肉這件事，但腦袋還在適應運轉中。一口接一口、理性思考著「到底好吃不好吃？」同時，竟然就默默整顆吃完了！這結果好像也有點太意外（笑）。
查詢第一波勇敢嘗試「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」的網路評價，已見到網友分享「原本看起來有點詭異，沒想到異常的讚」直呼「有驚艷到」可以買；也有人分享「蔥肉比例高、而且很多汁，鹹甜交錯很特別」、「吃起來像蒸蛋加肉燥」的評價。但也有人直呼「邪教口味」、「切開來看到蔥肉差點反胃 結果不難吃」。不過說到會不會想繼續吃下去，不少人有志一同認為「蛋撻就是要吃甜的」。
而搞怪始祖必勝客當然萬聖節也有獵奇披薩開賣，暗黑限定「鬼手魷魚搗蛋披薩」，將深海魷魚鬚裹上特製麵衣炸個酥脆，像巫婆從披薩伸出魔爪；搭配漆黑的香濃皮蛋眼睛及宛如墳碑的香滷豬血糕、還撒滿金黃蒜酥，以及能拉出血紅牽絲的辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司，又鹹又甜又辣的複雜口味，再度衝擊眾人。
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趁著今日「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」正式開賣，《NOWnews今日新聞》記者實際買來雙色蛋撻禮盒開箱試吃。一打開除了有習慣的烘焙奶香，也夾雜著陣陣胡椒香氣，忐忑放進嘴裡大咬一口，先是嚐到熟悉的蛋撻甜味，隨即蔥花、白芝麻的香氣也散開；咬到蔥肉時口感是軟嫩的也不會乾柴。
只覺得嘴巴好像沒太反對蛋奶混合蔥肉這件事，但腦袋還在適應運轉中。一口接一口、理性思考著「到底好吃不好吃？」同時，竟然就默默整顆吃完了！這結果好像也有點太意外（笑）。
查詢第一波勇敢嘗試「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」的網路評價，已見到網友分享「原本看起來有點詭異，沒想到異常的讚」直呼「有驚艷到」可以買；也有人分享「蔥肉比例高、而且很多汁，鹹甜交錯很特別」、「吃起來像蒸蛋加肉燥」的評價。但也有人直呼「邪教口味」、「切開來看到蔥肉差點反胃 結果不難吃」。不過說到會不會想繼續吃下去，不少人有志一同認為「蛋撻就是要吃甜的」。
而搞怪始祖必勝客當然萬聖節也有獵奇披薩開賣，暗黑限定「鬼手魷魚搗蛋披薩」，將深海魷魚鬚裹上特製麵衣炸個酥脆，像巫婆從披薩伸出魔爪；搭配漆黑的香濃皮蛋眼睛及宛如墳碑的香滷豬血糕、還撒滿金黃蒜酥，以及能拉出血紅牽絲的辣蕃茄麻糬餅皮與莫札瑞拉起司，又鹹又甜又辣的複雜口味，再度衝擊眾人。