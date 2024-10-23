真的不要小看動漫迷獵人粉！台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭不管炎上熱烈，今（23）日開賣各地門市幾乎掀暴動排隊人潮，人人豪邁一次加購20包角色卡，業者已證實全台限量30萬包已於「下午兩點左右全數售罄」，等於創下「3小時完售」的瘋狂紀錄。而且10月才開賣的期間限定甜點「香芋派」，也有眾多餐廳都搶完了。
麥當勞今11:00開賣獵人卡包幾乎掀暴動，記者直擊的麥當勞台北光復店，只花一小時便完售配貨量；才過中午媒體便預估全台限量30萬包最快恐一天甚至中午就完售。如今業者證實，全台限量30萬包已於「下午兩點左右全數售罄」，等於今天開賣只花了「3小時完售」創下紀錄。
事實上，根據記者所在鄰近國父紀念館的麥當勞門市，開賣前店外已累積逾40人排隊，依照麥當勞《獵人》角色盲卡包販售規定，每人每筆消費最多可直接加購20份，若現場人人勢在必得，等於可以直接賣出近千包。隨後各地麥當勞皆傳出捷報，有分店最快竟只賣了8分鐘便售罄，足見粉絲實力超雄厚。
不只聯名週邊搶手，麥當勞每年秋冬期間限定的甜點「香芋派」，今年10月2日才回歸開賣，熱呼呼的酥脆餅皮一口咬下迸發香甜濃郁的飽滿芋頭内餡，還吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒，圈粉眾多，圈粉眾多，不少人都說是每年必吃的餐點。沒想到至今記者也掌握，已有眾多餐廳「香芋派」都已搶完。
今天不少麥當勞門市，還乾脆直接在店門玻璃上貼出售完公告。目前已知，桃園桃鶯、湖口中山餐廳都一起宣告「《獵人》角色盲卡包」、「香芋派」雙雙售完。
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事實上，根據記者所在鄰近國父紀念館的麥當勞門市，開賣前店外已累積逾40人排隊，依照麥當勞《獵人》角色盲卡包販售規定，每人每筆消費最多可直接加購20份，若現場人人勢在必得，等於可以直接賣出近千包。隨後各地麥當勞皆傳出捷報，有分店最快竟只賣了8分鐘便售罄，足見粉絲實力超雄厚。
不只聯名週邊搶手，麥當勞每年秋冬期間限定的甜點「香芋派」，今年10月2日才回歸開賣，熱呼呼的酥脆餅皮一口咬下迸發香甜濃郁的飽滿芋頭内餡，還吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒，圈粉眾多，圈粉眾多，不少人都說是每年必吃的餐點。沒想到至今記者也掌握，已有眾多餐廳「香芋派」都已搶完。
今天不少麥當勞門市，還乾脆直接在店門玻璃上貼出售完公告。目前已知，桃園桃鶯、湖口中山餐廳都一起宣告「《獵人》角色盲卡包」、「香芋派」雙雙售完。
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