台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》卡牌包，開賣「3小時完售」全台限量30萬包。沒搶到的民眾別難過，送上最新麥當勞歡樂送優惠碼！掌握「LOVEMCD」爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)5款「買一送一」！而且10月30日購買任一分享盒加點指定飲品「買一送一」，還能免費獲得《貪婪之島》設計的限量「《獵人》BOOK牌」撲克牌。
昨天各地麥當勞門市湧現大批人潮圍住餐廳，以為在排演唱會其實是瘋搶獵人卡牌包，創下全台限量30萬包「3小時完售」紀錄。售罄餐廳外還有黃牛一入手秒翻倍轉賣「89元→ 300元」，網路炒價更出現一包超過500元的驚人數字。
沒搶到的動漫迷先別難過，月底10月30日還有《貪婪之島》設計的限量「《獵人》BOOK牌」撲克牌可以免費獲得。現在先來吃個歡樂送優惠碼「LOVEMCD」，大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)5款「買一送一」壓壓驚吧。
📌麥當勞歡樂送優惠碼「LOVEMCD」！大薯、勁辣香雞翅、薯餅5款「買一送一」
2024麥當勞10月最新「買一送一」歡樂送優惠，大推大薯、勁辣香雞翅、薯餅等5款「買一送一」！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌10/30開搶！麥當勞獨家「獵人BOOK牌」撲克牌
台灣麥當勞10月30日起至11月19日（或送完為止），購買任一分享盒加點指定飲品「買一送一」，或歡樂送、Uber Eats、foodpanda訂餐購買分享餐，就送以《貪婪之島篇》為主題設計的限量「《獵人》BOOK牌」撲克牌乙份，全台限量190000組。指定飲品包含中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。
另外，漢堡王針對嗜辣控先是推出「新加坡香辣蟹醬」系列漢堡，現在好評再加碼升級「香辣蟹醬雙層起士華堡」，除了美味蟹醬再加入雙倍的牛肉和起士；多款餐點還有香辣蟹醬鮮蝦華堡、香辣蟹醬鮮蝦海老堡、香辣蟹醬海老烤牛堡、香辣蟹醬鱈魚脆雞堡都只販售至11月18日。
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