台灣星巴克官網最新公告，即日起少冰、去冰如果要補奶或者補滿飲料必須加收15元，如果要加糖漿、鮮奶油的話也會多收15元，結果一連串引爆社群話題，許多星巴克金星會員無法接受，認為這樣做吃相太難看。但所謂使用者付費，明明補奶、補飲料、加料這些本來就該收費的東西，為何透過星巴克官方公布後卻引起這麼大的反彈？其實最主要的原因就在於「感受問題」，星巴克大可直接漲價維持原本的服務，但卻選擇「變相漲價」，讓顧客難以接受，影響對品牌的忠誠度。
星巴克去冰、少冰多收錢遭砲轟！金星會員認了：是感受問題
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「身為一年消費8萬元以上的金星會員，真的有資格說幾句話，不是付不起這15元，而是這是感受的問題，如果真的要漲價就直接漲價就好了，玩這種變相漲價真的吃相很難看，我買的是一杯咖啡不是0.6杯咖啡好嗎？補滿還要加錢，更何況一杯咖啡也不是多便宜了，不懂在幹嘛」。
貼文曝光後，許多金星會員也都贊同表示「抹茶加錢合理我就算了，去冰要加錢真的是完全無法接受」、「真的就是感受上的問題，我再說一次，175元的咖啡去冰補滿190元，跟直接一杯190元滿的感受差很多」、「它漲價我可以接受，但他用這種方式，感受很差」、「坊間飲料店去冰、少冰、微冰也都會補滿，也沒多收錢，到底為什麼星巴克要收這$15」、「真的只是感受問題，可能去年漲價今年不敢再漲價，所以用這招吧！」
星巴克到底走錯哪一步？不直接漲價改「變相漲價」最大敗筆
然而這波新政策之所以引爆負面評論，最大的原因就該政策是「變相漲價」，許多會員認為如果是全面漲價會比去冰、少冰補滿加收錢感受還要好，主要是大家都知道現在萬物皆漲，餐廳手搖店漲價老早就已經是常態，但星巴克這樣的決定，其實不僅是商品漲價，常客也會覺得「原本該有的權益被剝奪」，所以才會引起這麼大的迴響。
2025年2月，星巴克官方宣佈調整飲品5元至10元不等，當時睽違了整整8年沒有漲價，顧客接受度普遍都非常高，如今時隔一年多，也許星巴克真的有苦衷或者其他考量，這次選擇新的客製化政策上路，似乎被公認是走錯一大步，到底未來營收是否會受到影響，都有待觀察。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「身為一年消費8萬元以上的金星會員，真的有資格說幾句話，不是付不起這15元，而是這是感受的問題，如果真的要漲價就直接漲價就好了，玩這種變相漲價真的吃相很難看，我買的是一杯咖啡不是0.6杯咖啡好嗎？補滿還要加錢，更何況一杯咖啡也不是多便宜了，不懂在幹嘛」。
貼文曝光後，許多金星會員也都贊同表示「抹茶加錢合理我就算了，去冰要加錢真的是完全無法接受」、「真的就是感受上的問題，我再說一次，175元的咖啡去冰補滿190元，跟直接一杯190元滿的感受差很多」、「它漲價我可以接受，但他用這種方式，感受很差」、「坊間飲料店去冰、少冰、微冰也都會補滿，也沒多收錢，到底為什麼星巴克要收這$15」、「真的只是感受問題，可能去年漲價今年不敢再漲價，所以用這招吧！」
然而這波新政策之所以引爆負面評論，最大的原因就該政策是「變相漲價」，許多會員認為如果是全面漲價會比去冰、少冰補滿加收錢感受還要好，主要是大家都知道現在萬物皆漲，餐廳手搖店漲價老早就已經是常態，但星巴克這樣的決定，其實不僅是商品漲價，常客也會覺得「原本該有的權益被剝奪」，所以才會引起這麼大的迴響。
2025年2月，星巴克官方宣佈調整飲品5元至10元不等，當時睽違了整整8年沒有漲價，顧客接受度普遍都非常高，如今時隔一年多，也許星巴克真的有苦衷或者其他考量，這次選擇新的客製化政策上路，似乎被公認是走錯一大步，到底未來營收是否會受到影響，都有待觀察。