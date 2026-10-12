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星巴克去冰、少冰多收錢遭砲轟！金星會員認了：是感受問題

不是付不起這15元，而是這是感受的問題，如果真的要漲價就直接漲價就好了，玩這種變相漲價真的吃相很難看

▲台灣星巴克最近在官網貼出最新公告，客製化服務飲品要收費，其中「冰量調整少冰、去冰如果要補奶或補飲料，加15元」。（圖/台灣星巴克官網）

星巴克到底走錯哪一步？不直接漲價改「變相漲價」最大敗筆

但星巴克這樣的決定，其實不僅是商品漲價，常客也會覺得「原本該有的權益被剝奪」，所以才會引起這麼大的迴響。