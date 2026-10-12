搭高鐵的人數近幾年逐日攀升，一日北高的生活型態早就在台灣非常常見，不過常常搭高鐵的你，是否曾經想過為什麼高鐵的座位設計是「一邊3人座、一邊2人座」呢？日本TBS綜藝節目《THE神業チャレンジ》近日介紹東海道新幹線車廂設計，探討新幹線常常出現的「3+2座位配置」背後原因，就是可以讓同行的友人完全不會落單，是非常聰明的設計。
高鐵為何「一邊3人座、一邊2人座」？專家揭真相：設計超聰明
台灣高鐵目前的車款「700T」是以日本新幹線700系為基礎進行「台灣特仕版」的設計，由JR東海和JR西日本共同開發，並由日本川崎重工、日本車輛、日立製作所聯合製造。然而近日日本TBS綜藝節目《THE神業チャレンジ》正好在介紹東海道新幹線車廂設計，就提到「新幹線常見的一邊3人座、一邊2人座其實別有用意」。
節目中專家表示，這樣的設計除了最直覺大家可以想到的「極大化車廂載客量」同時又兼顧走道寬度以及乘坐舒適度之外，背後還有一個原因就是不讓同行的人有落單的可能。因爲當出遊人數是奇數的時候，只要扣掉1人都會變成整除的偶數，如此一來不管是幾人都可以透過2人座以及3人座完美分配。
例如出遊人數是5人，就可以選擇3人座位、2人座位分配；如果出遊人數是7人，則可以分配3人座一組、2人座2組，永遠不會有人是落單的那個。當然這僅限於非尖峰的時段，如果是連續假期已經一票難求，這個設計也會失效，雖然設計上還是有限制，但是卻也能看出車廂設計者的小巧思，非常的貼心！
砸285億再跟日本買高鐵新車！N700ST明年8月投入營運
然而台灣高鐵最新的「新世代列車N700ST」這次也是跟日本採購，總計斥資285億元，這是以日本新幹線最新款列車「N700S」為主，將其打造成台灣版本「N700ST」，其外觀最大特色就是車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，若遇地震等緊急狀況，可縮短2成煞車距離，僅需3.2公里就可全面煞停，車頭「鴨嘴獸」設計在進入隧道時感受特別強烈，可以大幅度降低風阻。
不僅外觀設計改變，N700ST列車車廂內部也是全面升級，每個座位配置插頭、沉陷式座椅、車廂監控系統升級等，目前車輛都已經投入測試以及組裝。高鐵官方表示，2027年8月起新世代列車就會開始投入營運服務，預計全部12組N700ST列車上線後，尖峰時段發車能力可以提升到25%，就讓我們一起期待新車上路服務囉！
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台灣高鐵目前的車款「700T」是以日本新幹線700系為基礎進行「台灣特仕版」的設計，由JR東海和JR西日本共同開發，並由日本川崎重工、日本車輛、日立製作所聯合製造。然而近日日本TBS綜藝節目《THE神業チャレンジ》正好在介紹東海道新幹線車廂設計，就提到「新幹線常見的一邊3人座、一邊2人座其實別有用意」。
節目中專家表示，這樣的設計除了最直覺大家可以想到的「極大化車廂載客量」同時又兼顧走道寬度以及乘坐舒適度之外，背後還有一個原因就是不讓同行的人有落單的可能。因爲當出遊人數是奇數的時候，只要扣掉1人都會變成整除的偶數，如此一來不管是幾人都可以透過2人座以及3人座完美分配。
砸285億再跟日本買高鐵新車！N700ST明年8月投入營運
然而台灣高鐵最新的「新世代列車N700ST」這次也是跟日本採購，總計斥資285億元，這是以日本新幹線最新款列車「N700S」為主，將其打造成台灣版本「N700ST」，其外觀最大特色就是車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，若遇地震等緊急狀況，可縮短2成煞車距離，僅需3.2公里就可全面煞停，車頭「鴨嘴獸」設計在進入隧道時感受特別強烈，可以大幅度降低風阻。