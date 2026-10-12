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高鐵為何「一邊3人座、一邊2人座」？專家揭真相：設計超聰明

因爲當出遊人數是奇數的時候，只要扣掉1人都會變成整除的偶數，如此一來不管是幾人都可以透過2人座以及3人座完美分配。

▲台灣高鐵是由JR東海和JR西日本共同開發，座位一邊3人座、一邊2人座不僅「極大化車廂載客量」，也免於乘客共同出遊落單的情況。（圖／高鐵公司提供）

例如出遊人數是5人，就可以選擇3人座位、2人座位分配；如果出遊人數是7人，則可以分配3人座一組、2人座2組，永遠不會有人是落單的那個。

砸285億再跟日本買高鐵新車！N700ST明年8月投入營運

總計斥資285億元，這是以日本新幹線最新款列車「N700S」為主，將其打造成台灣版本「N700ST」

▲高鐵新車頭採用新研發的「至尊雙翼型」（Dual Supreme Wing）空氣動力造型車鼻，更為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音並減小行駛阻力。（圖／記者許若茵攝）

高鐵官方表示，2027年8月起新世代列車就會開始投入營運服務，預計全部12組N700ST列車上線後，尖峰時段發車能力可以提升到25%