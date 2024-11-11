雙11購物節開搶便宜機票了！喜歡出國的民眾鎖定今（11）日10:00入手台灣虎航「海島航線1,111元」起，台北、高雄飛沖繩、富國島都有優惠；旅天下聯合國際旅行社雙11於官網、全台門市祭出超狂「機票買一送一」，飛日本東京、沖繩、花卷、韓國首爾、越南富國島機票都「買一送一」一次整理搶好康。
📌10:00開搶！雙11台灣虎航「海島航線1,111元」起 飛沖繩、富國島
台灣虎航也狂歡雙11推出限時優惠，今11月11日10:00開搶精選「海島航線1,111元」起單程未稅，一日限定優惠開跑限購來回程，包括「台北/高雄－沖繩」、「台北－濟洲」、「台北/高雄－富國島」、「台北－普吉島」都有優惠機票。
限定「狂歡雙11 海島假期打卡趣」，銷售期間為2024年11月11日10:00-23:59，旅遊期間為2024年11月11日至2025年3月29日。
📌雙11超狂「機票買一送一」！飛日本東京、越南富國島
旅天下聯合國際旅行社雙11於官網、全台門市祭出超狂「機票買一送一」，今開搶指定日期出發「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。現在超夯的「越南富國島5日計畫機票」也買一送一11,111元起。
另有「出國5日行程」也下殺11,111元起，賞雪推薦「日本名古屋自由行5日」到飛驒高山住宿一晚，含稅僅11,111元起；跟上熱潮到「越南富國島自由行5日」也是11,111元起。
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台灣虎航也狂歡雙11推出限時優惠，今11月11日10:00開搶精選「海島航線1,111元」起單程未稅，一日限定優惠開跑限購來回程，包括「台北/高雄－沖繩」、「台北－濟洲」、「台北/高雄－富國島」、「台北－普吉島」都有優惠機票。
限定「狂歡雙11 海島假期打卡趣」，銷售期間為2024年11月11日10:00-23:59，旅遊期間為2024年11月11日至2025年3月29日。
📌雙11超狂「機票買一送一」！飛日本東京、越南富國島
旅天下聯合國際旅行社雙11於官網、全台門市祭出超狂「機票買一送一」，今開搶指定日期出發「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。現在超夯的「越南富國島5日計畫機票」也買一送一11,111元起。
另有「出國5日行程」也下殺11,111元起，賞雪推薦「日本名古屋自由行5日」到飛驒高山住宿一晚，含稅僅11,111元起；跟上熱潮到「越南富國島自由行5日」也是11,111元起。