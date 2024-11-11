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▲台北市大樓、華廈「租比買」划算，前三名為中正區、南港區、文山區，李多慧可考慮落腳於此。（圖／台北市房仲公會提供）

▲全台各縣市沒有類似Google Maps的「犯罪地圖」，對婦幼而言，只能查到資訊甚少的婦幼安全警示地點。（圖／翻攝新北市警察局網站）

啦啦隊女神李多慧遭跟蹤拍攝，嚇到不敢回家，除了至新北市警婦幼隊提告跟騷、淚訴恐懼外，也決定要搬離新北市住家，那搬到哪裡最好呢？據台北市房仲公會統計，租比買划算行政區，大樓、華廈前三名為中正、南港、文山，公寓前三名為文山、信義、北投，都是租屋最高CP值的區域。李多慧9日結束環島行程，卻在新北三重租屋處遭跟蹤，嚇到她與團隊1.5個小時不趕回家，飽受驚嚇，10日下午至新北婦幼隊報案，她接受媒體訪問表示，「不想再一次到警察局！我是公眾人物，但也有需要休息的時候，雖然我真的很喜歡台灣，但也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」據台北市房仲公會統計，租金與房租比例，大樓、華廈最划算前三區，依序為中正區55.5倍、南港區50.3倍、文山區49.4倍；公寓類最划算前三區，文山區44.5倍、信義區44.4倍、北投區為42.6倍。台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表示，台北市為全台灣首都，治安也優於大多數縣市，交通與道路規劃上，也相對友善不少，對於初來乍到的外國人而言，其實落腳在台北市會更加輕鬆，建議李多慧可以考慮改落腳於台北市，選擇有物業管理的大樓或華廈居住。雖然此次李多慧是因為「狗仔跟騷」導致崩潰，但記者實際查詢新北市乃至全國各縣市「治安地圖」，發現早已全部下架，台北市於柯文哲市長時代，一度以類似Google Maps的型態，公開犯罪熱點地圖，但疑似在不知名壓力下終止計畫，而目前能查到的資料，以李多慧居住的新北市為例，根據新北市警察局資料，113年上半年，婦幼安全警示地點僅顯示4處。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，治安地圖或犯罪地圖，其實對於民眾選擇生活圈很有幫助，政府不全面公開，反而欲蓋彌彰，中央或各縣市長若覺得「不好看」，那就積極打擊犯罪，地圖自然就會好看，而不是鴕鳥心態，台灣是民主的國家，剝奪民眾「知」的權利，實在不優，建議各縣市應全面公開，讓台灣更好。