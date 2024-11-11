今（11）日正值雙11購物節，各大電商平台皆已推出優惠活動，吸引大批民眾搶便宜。其中有不少人認為，今年雙11電商之戰中，以PChome的優惠力道最大，不僅優惠券好搶，還加碼P幣回饋，不禁紛紛直言，「PChome今年的雙11強度，真的是往年最高，高到我都懷疑他們有沒有賺錢了」、「今年雙11本土電商體感只有PC有活動，其它很無感」。
一名網友近日在PTT貼文，他表示在PChome購買兩萬多元商品，可惜沒搶到活動P幣，「在活動開始的十分鐘就瘋搶額滿，讓我拿不到P幣」，因此質疑鄉民們明明大聲說PChome UX（使用者體驗）很爛，私下卻又偷偷捧場，「電商的產品UX根本不是重點，它雖然重要，但價格優惠只要給的夠多，一樣很多消費者買單」，他同時也好奇問：「PChome今年雙11活動的優惠，跟往年比，是不是給很多？」
貼文一出，網友們紛紛直呼，「PChome今年的雙11強度，真的是往年最高，高到我都懷疑他們有沒有賺錢了」、「今年雙11本土電商體感只有PC有活動，其它很無感」、「PChome 75折券直接套用，買了一堆，真爽」、「我有在這次活動買鞋子，P幣直接給還不錯」。但也有人認為，「去年儲值＋各種活動可以一起用，今年都排除，加上最近P幣取消折抵票券，有夠難消化」。
🟡 PChome 24h購物「雙11優惠活動」
📌即日起到11/12，每日凌晨00：00搶「夜貓券」最高享5%折扣，購買3C品類與百貨品類商品，下單後登記送300 P幣；每日20:00起全站再加碼4% P幣回饋（最高250P幣，限量）。
📌11/11下午13:00進行直播邀請雙11活動大使蔡阿嘎、二伯，以及特別嘉賓董仔、茵聲，直播期間可享4% P幣加碼、抽11,111 P幣等直播限定隱藏優惠。
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貼文一出，網友們紛紛直呼，「PChome今年的雙11強度，真的是往年最高，高到我都懷疑他們有沒有賺錢了」、「今年雙11本土電商體感只有PC有活動，其它很無感」、「PChome 75折券直接套用，買了一堆，真爽」、「我有在這次活動買鞋子，P幣直接給還不錯」。但也有人認為，「去年儲值＋各種活動可以一起用，今年都排除，加上最近P幣取消折抵票券，有夠難消化」。
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