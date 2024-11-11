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▲Yuma（左）在6年前的偷拍影片中，還會跟Ryu（右）撒嬌。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

▲Ryu（右）、Yuma（左）在2週前的新片中已經沒什麼互動了。（圖／YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

馬來西亞網紅事件鬧得滿城風雨，兩人相戀結婚超過10年，Ryu昨（10）日在聲明中提及，Yuma過去總會像女兒一樣對他撒嬌，但感情生變後，Yuma就從「女兒」變成「女人」了，對他也不再有肢體上的接觸和語言關懷，過去在兩人共同經營的「Ryuuu TV」頻道中有「偷拍系列」，藏有不少夫妻私下可愛互動，當時Yuma的女兒式撒嬌如今已成回憶，對比近期影片，只剩下一張撲克臉和勉強擠出的笑容，令人不勝唏噓。曾有網友好奇Ryu和Yuma私下是用哪一國語言溝通，Ryu就以此為主題偷拍和Yuma的日常，Yuma一開口就是馬來西亞腔的中文，即便Ryu跟她講日文，她還是會用中文回答，就連語助詞都很道地。影片中兩人因為早起肚子餓，Ryu說要帶Yuma出去吃飯，Yuma馬上露出撒嬌笑容，後來兩人決定先吃飯糰，吃到最後只剩下一顆飯糰時，Yuma吃了幾口問正在減肥的Ryu還要不要吃，Ryu不好意思地接過飯糰說還要，Yuma馬上伸手搔他的下巴說，「你其實還很餓吧！」還發出賊賊的笑聲，相當可愛。而且拍攝過程只要兩人對視，Yuma總會笑到眼睛瞇成兩條線，互看的眼神充滿愛意。對比現今兩人在影片中，除了因應主題做基本介紹或是業配商品，已經少有互動，讓追蹤他們10多年的粉絲心碎。Ryu在事件爆發後，隔一日才發出長篇聲明，直呼Yuma是一個誠實到可怕的人，一旦她變心了，也不會再假裝下去，「」而疑似是同為網紅的日本人Tommy。期間他們經歷痛苦拉扯，，就在這時Ryu認識了女畫家，後來Yuma回歸家庭，Ryu卻收不回對女畫家的感情，「我沒有勇氣在兩段感情中做出明確的選擇，讓兩位懸而未決。」並表示將來若真的跟Yuma分開，也會把家產都給她，「」。