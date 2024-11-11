美國總統選舉落幕，川普順利入主白宮，全世界都在關注川普上任後動作，也擔心對自己國家帶來不利影響，台積電多次在川普選舉期間被點名，台灣人自然也相當關注。與川普同為地產商人的吉家網董事長李同榮表示，「川普是商人出身，以美國利益為優先，雖然說是利字當頭，卻也不會逼死對手（台灣），逼死就沒錢賺了！」

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川普選舉期間，多次提出「關稅」，也就是貿易逆差問題，他不希望有其他國家大賺美金，卻對美國的消費極少，當初也是因為這樣對中國大打貿易戰，選舉期間，川普不只一次點名台灣「護國神山」台積電，在他當選後有意課徵高關稅等措施。

▲101,房市,房價,台北,俯瞰。（圖／翻攝pexels）
▲李同榮認為，因為川普不會真正開戰，但會製造恐怖平衡，長期來說對台灣股市、房市影響有限。（圖／翻攝pexels）
川普以商治國　三理由影響台股、房市有限
李同榮表示，川普是地產商出身，基本上有三個理由不會對台灣造成太大影響，一、商人會以個人利益為優先，他當總統，自然以美國利益優先，但不會因此孤立自己，會以戰逼和，卻也不會逼死對手；二、不戰不和，維持或製造國際間的恐怖平衡，從中獲利，三、短空長多，財經政策雖傾向保護美國，但後續勢必要穩定局勢，對台灣股市、房市影響就會相當有限。

他指出，川普以商治國，短期內地緣政治、全球財經可內會受到震盪，導致短期通膨上升，但隨後就會穩定局勢，而通膨衝擊，由於台灣銀行房貸水位緊縮，即使想購屋，銀行也缺乏銀彈支援，衝擊自然也有限。

▲從行庫、大型民營率先拉緊房貸額度，恐怕直至今年底，全體國銀的房貸撥款都將陷入緊繃。（圖／NOWnews資料照）
▲李同榮指出，這一次房貸之亂限縮了房市買氣，即使有通膨、降息等利多，也難以扭轉跌勢。（圖／NOWnews資料照）
這次通膨非炒房靈丹　房價走空態勢難扭轉
李同榮進一步說明，現階段房貸緊縮，缺防銀彈，自然少了一般小資族的購買力，況且台灣房價已來到歷史高點，這波買氣緊縮短期內尚未見到跌價，顯示屋主仍未有明確讓利動作，無須房貸，手頭現金滿滿的投資族，也沒必要此時進場自綁手腳，所以這一次通膨，不會再成為房價上漲的理由。

他說，房市「量先價行」，短期內尚未跌價，不代表買氣持續低迷不會跌，估計這波跌勢後續將顯現，期間若有利多消息，如資金動能、降息預期、通膨等，都只會趨緩房價下修跌勢，無法扭轉房市偏空態勢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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