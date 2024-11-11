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▲Tommy（右1）、Yuma（左）和Ryu（右2）在事情爆發後還同桌吃飯。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

日籍網紅Tommy今（11）日發表聲明，認介入網紅夫妻Yuma和Ryu的婚姻，也將和Yuma私下約見面的時間都列出來，期間還有夫妻檔到台灣出差的時候，而Ryu也有將來台灣的行程拍成影片，3人同桌吃飯，Tommy還幫Yuma夾菜，Ryu在一旁尷尬的表情全都被拍下來。Tommy在聲明中提到，「2023年12月中。Ryu Yuma來台灣工作時、我跟Yuma兩個人有見面，2023年12月底。我跟Yuma在大阪見面，2024年1月底。我跟Yuma在橫濱見面，以上都是我們互相用訊息聯絡、見面了這幾次，從2024年3月開始、已經沒有跟Yuma任何聯絡。」有粉絲考古去年12月中「Ryuuu TV」中來台灣的影片，Ryu還介紹Tommy「我們的好朋友」，3人更同桌吃火鍋，Tommy還替Yuma涮響鈴卷，Yuma見到這個特別的食物，還興奮說，「Magic！（魔術）」Tommy一聽害羞尷尬笑，Ryu竟然還在後製時替Tommy配文「有這麼誇張？」事件爆發後，Tommy沉默了2日，終於在今（11）日發出聲明，揭開外遇的時間軸以及向Ryu道歉，「我沒有說話、因為Ryu Yuma本人都沒有說話, 如果我先說了也很不對。我只能自己跟Ryu道歉、因為我的過錯破壞我們之間的信任和友誼、但如果他同意我同時跟大家道歉、我很願意這樣做。」