林泓育確定和樂天續3年選手約！今（11）日是中職球員提出行使自由球員權利（FA）申請的截止日，樂天桃猿陣中有3名符合行使FA資格的球員，包含朱育賢、林泓育以及林承飛。其中，朱育賢在稍早確定行使FA，將成為本季投身自由市場的第4位大物，而關於「小胖」林泓育，樂天副領隊沈鈺傑受訪時證實，已經和他簽下3年選手合約，並直言他本季的表現有目共睹。
證實小胖已簽約 將全力慰留朱育賢
聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使FA。對此，樂天副領隊沈鈺傑表示：「從昨天到今天都還有在討論，因為他在備戰12強，所以主要都是跟經紀人聯絡，昨天親自告知表示要行使FA權利，我們表達尊重，因為這是球員的權利。」
此外，沈鈺傑透露原先的談約，起碼一定是三年，因為對於到了一定等級的選手，球團一定要給他尊重，讓他可以很安心的留在球隊中。最後，他也喊話說道：「球隊將會全力慰留。」
另一方面，沈鈺傑證實已經和林泓育達成共識，簽下3年的完整選手合約，並且對他本季表現讚譽有加：「他很有責任感，今年表現大家有目共睹，他也知道年紀到了這個階段，身材很重要，所以特別從飲食下手調整。」
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聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使FA。對此，樂天副領隊沈鈺傑表示：「從昨天到今天都還有在討論，因為他在備戰12強，所以主要都是跟經紀人聯絡，昨天親自告知表示要行使FA權利，我們表達尊重，因為這是球員的權利。」
此外，沈鈺傑透露原先的談約，起碼一定是三年，因為對於到了一定等級的選手，球團一定要給他尊重，讓他可以很安心的留在球隊中。最後，他也喊話說道：「球隊將會全力慰留。」
另一方面，沈鈺傑證實已經和林泓育達成共識，簽下3年的完整選手合約，並且對他本季表現讚譽有加：「他很有責任感，今年表現大家有目共睹，他也知道年紀到了這個階段，身材很重要，所以特別從飲食下手調整。」