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▲樂天桃猿外野手朱育賢，成為中職本季第4位行使自由球員權利（FA）的大咖球星，自由市場將掀起一波搶人大戰。（圖／中華棒協提供）

林泓育確定和樂天續3年選手約！今（11）日是中職球員提出行使自由球員權利（FA）申請的截止日，樂天桃猿陣中有3名符合行使FA資格的球員，包含朱育賢、林泓育以及林承飛。聯盟在今（11）日下午先後公布，統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，以及樂天桃猿朱育賢，都將行使FA。對此，樂天副領隊沈鈺傑表示：「此外，另一方面，