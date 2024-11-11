我是廣告 請繼續往下閱讀

▲各縣市犯罪地圖建制不全、資訊零散，如新北市土城分局有公開資料，但三重分局則查無資料。（圖／翻攝土城分局網站）

▲李多慧若搬至永和中興街（韓國街），不僅老鄉多，亦有許多在地、韓國美食可以品嚐。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲陳傑鳴指出，永和治安應屬於新北市前段班，但各地方總會有治安死角，李多慧可以透過同鄉快速熟悉環境。（圖／記者陳韋帆攝）

啦啦隊女神李多慧在新北三重租屋處遭跟蹤，嚇到報警，並哭得梨花帶雨，並提及想搬家。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，李多慧遇到的狀況，不只名人會遇到，許多婦女孩童安全亦有相對問題，可惜台灣「犯罪地圖」並不透明，呼籲政府應盡量透明化，讓民眾有所選擇，至於李多慧搬家地點，建議可搬到永和素有韓國街之稱的中興街，可獲得相對安全。李多慧9日結束環島行程，卻在新北三重租屋處遭跟蹤，嚇到她與團隊1.5個小時不敢回家，飽受驚嚇，10日下午至新北婦幼隊報案，她接受媒體訪問表示，「不想再一次到警察局！我是公眾人物，但也有需要休息的時候，雖然我真的很喜歡台灣，但也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」雖然此次李多慧疑似是「狗仔跟騷」導致崩潰，但想尋找相對安全租屋區域，「治安地圖」或「犯罪地圖」就相對重要，可惜，記者實際查詢新北市乃至全國各縣市，發現各縣市都早已下架，僅剩零散資料。台灣是民主國家，民眾擁有「知」的權利，可惜政府或許礙於臉面問題，針對「犯罪熱點」一事，經常避而不談，曾經上架的地圖也消失已久，對於極度在意治安的民眾來說，想尋求一個安全的地方，只能憑靠感覺，參考甚少。以李多慧居住的新北市為例，根據新北市警察局資料，113年上半年，婦幼安全警示地點僅顯示4處，幾乎沒有參考價值；另外，部分分局有公布犯罪熱點，如土城分局就有公布，但李多慧目前居住的三重，則查無資料。陳傑鳴表示，目前無「犯罪地圖」可參考，或許只能憑實務經驗與感覺選擇新的租屋處，以李多慧而言，由於是韓國人，選擇永和中興街(韓國街)或許較佳，畢竟周邊有許多同鄉，除了便於與鄰里交流外，周邊機能齊全，鄰近頂溪站，有助於快速熟悉環境，並降低適應新環境帶來的壓力。他進一步指出，目前永和中興建套房一間只要8,000元~1.5萬，跟目前李多慧會居住的三重差異不大，對李多慧來說，經濟上算是無痛換屋的好地點，且永和美食多，還有許多韓國料理，泡麵、泡菜、醬料，李多慧若懷念家鄉味，也可輕鬆解決。雖然永和中興街屬於李多慧搬家的上上之選，陳傑鳴也提醒，「永和屬於傳統軍公教大區，水準、治安算是新北市前段班，但每個地方都有治安死角，市府、警察網站系統不願全面公開，就只能靠自己，李多慧可以透過與在地韓國人的交流，了解哪些地方相對危險，也是建議她選擇在中興街落腳的原因之一。」最後，陳傑鳴呼籲政府，應公開「犯罪地圖」或「治安地圖」透明化，或許擔憂屋主抗議掉選票，但普羅大眾本就有「知」的權利，如果覺得成績單不好看，就應該盡力改善，而不是選擇不公開、鴕鳥心態，待改善後更新資料甩汙名，才能從根本解除治安隱憂。