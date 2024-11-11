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▲據實價登錄，機捷A17~19站，是青埔區域房價最高的三個站點，桃園站已站上4字頭，另2站則坐3望4。（圖／台灣房屋提供）

▲在地推薦，五月天演唱會當天，可以先逛OUTLET、環球，再迎接演唱會到來。（示意圖／資料照片）

天團五月天將在年底於桃園棒球場舉辦演唱會，一連開唱6場和五迷一起跨年，搶票戰況激烈，開賣僅5分鐘就銷空，而桃園棒球場就位於「機捷A19桃園體育園區」站，不少外地人對此地相當陌生，在地仲介指出，A19站周邊房價近5年漲幅23%，不算特別出色，不過其單均價已達到38.9萬/坪，以青埔來說，與桃園站、領航站並列為青埔房價黃金三大站。據實價登錄，統計機捷沿線房價，均單價最高區域主要是台北車站、三重、新莊、泰山、青埔區段，青埔中，又以「A19桃園體育園區」38.9萬/坪、「A18桃園站」40.1萬/坪、「A17領航站」39.8萬，三站房價最高。進一步觀察機捷青埔區段，房價最高就是A18桃園站，成交均單價40.1萬/坪；漲幅最兇的區域，則是A17領航站，5年漲幅52.1%；五月天演唱會的A19桃園體育園區站，近5年漲幅也不小，達23%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠雙軌交會站的優勢，機捷的桃園區段中，仍以A18高鐵桃園站房價最高，均價40.1萬元，不過也凸顯出相隔一站的A17領航站價格實惠，因此近5年漲幅高達52.1%，全線最高。台灣房屋高鐵美術館直營店店長梁寶玉表示，青埔最精華的區域就是A17~A19站，對於五迷而言，演唱會那幾天已經到了聖誕節至跨年時段，如果有時間，可以先到A18站逛OUTLET華泰名品城，然後再到A19逛環球購屋中心，找間咖啡廳小憩，然後就可以等待五月天開唱。她也提到，由於青埔機能越趨完善，近年不少新建案房價都已經飆漲至5、6字頭，但也有相對親民的建案，如「國際高鐵捷運首席」以及「新世紀特區」，近1年均價約35萬/坪，如果覺得環境不錯，想落腳此處的人可以多加參考。