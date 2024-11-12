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▲星巴克全門市「全品項 第二杯半價」最後一天。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克「Bearista小熊桌曆咖啡車」集點贈送或加價購辦法一次整理。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲摩斯咖啡「買一送一」50元優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

天氣冷來杯熱呼呼的咖啡醒神又暖心，星巴克今（12）日「歡慶雙11 第二杯半價」最後一天，購買大杯美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都能喝折扣；最新推出「Bearista小熊桌曆咖啡車」集點贈送或加價購辦法一次看。摩斯咖啡「買一送一」只要50元買法分享。星巴克今11月12日「歡慶雙11 第二杯半價」最後一天，，全品項包括美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都有優惠提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克最新推出「Bearista小熊桌曆咖啡車」，將星巴克咖啡車結合日曆功能，裡頭還坐著手拿星巴克咖啡的耶誕裝扮Bearista小熊，有夠可愛！可透過車頂上的按鈕按壓更換日期，並從車子側邊的小窗戶看見日期，厲害的是，車體空間還規劃出一塊置物空間，擺在桌上增添耶誕氣氛還兼具實用性；除了經典的白色加綠色系，更應景打造綠色與紅色的節慶色系。想要獲得星巴克「Bearista小熊桌曆咖啡車」，自11月13日起以原價購買大杯(含)以上全品項飲料可獲得1點，集滿16點即可兌換日常版桌曆1個，或集滿8點可以499元加購日常版桌曆1個；11月18日起綠色耶誕版桌曆到貨後即可開放與日常版隨機兌換，贈品以門市現貨為主，款式隨機提供，無法挑款，數量有限，換完為止。提醒大家，集點之數位體驗網頁可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口進入；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；以電子章方式集點，活動期間累積8點將自動發出499元加價購優惠憑證乙張，每張優惠憑證限加購乙組；累積16點自動發出贈品券優惠憑證乙張，請於活動期間於門市兌換贈品，數量有限贈完為止。摩斯漢堡雙11推出喝咖啡愛地球優惠，即日起至11月15日，使用MOS安心取溫馨送可享「摩斯咖啡(M)買一送一」，全新雨林認證咖啡豆，喝得到核果般淡雅香氣及烤焦糖的綿長尾韻，一杯只要25元好划算；「拿鐵咖啡(M)四杯優惠組」則平均一杯55元就開喝。