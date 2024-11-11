雙11購物節11月11日開喝咖啡優惠！星巴克今（11）日起「歡慶雙11 第二杯半價」連喝2天，美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都有折扣可以喝。路易莎莊園美式、西西里咖啡「買一送一」；cama café在momo購物可以買到濾掛咖啡「買2送2」一次整理。
📌星巴克「歡慶雙11 第二杯半價」喝2天
星巴克11月11日至11月12日「歡慶雙11 第二杯半價」全門市爽喝全品項優惠！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」，包括美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都在折扣範圍內。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌路易莎：莊園美式、西西里咖啡「買一送一」
路易莎咖啡新品「莊園輕奶拿鐵」，選用知名產區莊園精品咖啡豆配方，散發濃郁花果香氣、入口有如奶油巧克力般滑順，伴隨
尾韻黑糖溫潤甜感。雙11購物節11月11日至11月12日上午11:00前，凡購買指定飲品「莊園美式」、「 莊園拿鐵」、「莊園輕奶拿鐵」均享「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動不包含客製化加價項目；若兩杯皆使用環保杯， 僅能享有5元折扣。
📌cama café：雙11濾掛咖啡「買2送2」
cama café在電商momo購物雙11慶典開跑：
◾️私藏選豆系列－濾掛咖啡買2送2組(10gx8入/盒，中焙/淺焙 風味任選)，下殺609元（原價1316元），下單再送限量馬克杯(三款隨機出貨)或造型行李箱擇一
◾️鎖香煎焙濾掛式咖啡綜合口味懶人箱2盒組(8gx40入/盒 共80入)，下殺889元（原價1798元），加碼11/10、11/11下單送花咖冷水瓶(500ml)
◾️保冷袋 探險白＋鎖香煎焙濾掛式咖啡懶人箱(8gx40入/盒)，下殺999元（原價1479元）
◾️尋豆師精選咖啡豆3包任選組(454g/包;風味任選；中焙堅果/深焙焦糖/中淺焙花香)下殺711（原價999元）
◾️momo獨家30入濾掛禮盒2入組(共60入)，下殺價920元（原價1698元）
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星巴克11月11日至11月12日「歡慶雙11 第二杯半價」全門市爽喝全品項優惠！活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」，包括美式、那堤、星冰樂、太妃核果風味那堤都在折扣範圍內。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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路易莎咖啡新品「莊園輕奶拿鐵」，選用知名產區莊園精品咖啡豆配方，散發濃郁花果香氣、入口有如奶油巧克力般滑順，伴隨
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◾️保冷袋 探險白＋鎖香煎焙濾掛式咖啡懶人箱(8gx40入/盒)，下殺999元（原價1479元）
◾️尋豆師精選咖啡豆3包任選組(454g/包;風味任選；中焙堅果/深焙焦糖/中淺焙花香)下殺711（原價999元）
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