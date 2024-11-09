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▲不只雙11購物節，11月星巴克咖啡3大優惠一次整理。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲路易莎「莊園輕奶拿鐵」中杯70元、大杯85元。（圖／路易莎咖啡提供）

本週末假日即將迎接雙11購物節前夕，幫大家一次整理11月超完整星巴克咖啡3大優惠，星巴克今（9）日先喝集團同慶「全品項第二杯半價」大杯優惠，還有季節限定「黑可可奶霜星冰樂」單杯99元特價，使用foodomo外送更能爽喝「星巴克買一送一」，這篇快收藏一次喝個夠。而路易莎咖啡也有莊園美式、西西里咖啡「買一送一」優惠。星巴克今11月9日「集團同慶 第二杯半價」全門市喝優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定不能錯過。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪其朵」兩杯優惠價170元（原價370元），雙11購物節，路易莎咖啡特別推出新品「莊園輕奶拿鐵」，選用知名產區莊園精品咖啡豆配方，散發濃郁花果香氣、入口有如奶油巧克力般滑順，伴隨尾韻黑糖溫潤甜感。11月11日至11月12日上午11:00前，凡購買指定飲品「莊園美式」、「莊園拿鐵」、「莊園輕奶拿鐵」均享「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動不包含客製化加價項目；若兩杯皆使用環保杯，僅能享有5元折扣。