2024年11月7日立冬進補，推薦可以暖暖喝的咖啡、手搖飲料優惠！星巴克foodomo外送買一送一，爽喝特大杯那堤75元、焦糖瑪奇朵85元；CoCo都可立冬推出「冬韻擂焙珍奶第二杯0元」，直接下殺優惠幫大家補冬。
📌星巴克買一送一！那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元
天氣變涼了不想出門吹風，點外送也能喝到「星巴克買一送一」優惠！即日起至11月29日每週三至五，星巴克foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），一次算好特大杯那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元，暖心優惠喝起來。
📌立冬CoCo都可「冬韻擂焙珍奶」買一送一
今11月7日迎接立冬，CoCo都可送上「冬韻擂焙珍奶買一送一」幫大家補元氣！今年CoCo最新研發的「冬韻擂焙珍奶」，採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選黑豆、薏仁、燕麥、黑芝麻等14種營養穀物與豐富豆類，研磨成香氣濃厚的擂茶粉，融入手工煮製的日式鹿兒島焙奶茶，喝得到焙烤醇厚茶底還迸發穀奶炭香，穀物碎粒搭配Q彈蜜珍珠滿足咀嚼控。
11月7日立冬一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享「冬韻擂焙珍奶(L)第2杯0元」優惠，相當於「買一送一」只要70元！內行推薦這杯可以喝「溫」的，天氣冷的時候喝起來好療癒。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。
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