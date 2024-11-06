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▲CoCo明星商品「百香雙響炮」，今一日限定「第二杯10元」優惠。（圖／CoCo提供）

▲CoCo都可「冬韻擂焙珍奶」新品上市，明立冬下殺「買一送一」優惠。（圖／CoCo都可提供）

▲可不可熟成紅茶一週年推出全新「A區+B區＝2杯80元」寄杯優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

今天星期三天氣變冷了，再冷也要來一杯手搖飲料療癒上班心情，CoCo都可今（6）日週三好友日「百香雙響炮第二杯10元」！明天11月7日迎接立冬，補冬開喝「冬韻擂焙珍奶買一送一」補元氣。可不可熟成紅茶一週年再推出1+1雙星組全新寄杯方案，「A區+B區」2杯手搖飲料80元優惠一次整理。CoCo都可秋冬犒賞咀嚼控，推出配料滿滿的奶茶優惠，，相當於一杯百香雙響炮只要40元就開喝，對比原價70元，現省40元好划算。提醒大家，糖度、溫度可自由選擇；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限11月6日使用CoCo都可訂線上點單；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。明天11月7日迎接立冬，CoCo都可幫大家補冬送上「冬韻擂焙珍奶買一送一」補元氣，每杯35元半價喝個夠。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度自由選擇；數量有限，售完為止。可不可熟成紅茶一週年再推出「1+1雙星組」全新寄杯方案，即日起至11月30日開賣「A區+B區80元」票券優惠，憑券購買任意A區飲品＋任意B區飲品，2杯手搖飲料享組合優惠價80元。A區包括：胭脂多多(大)、冷露檸果(大)、冷露歐蕾(大)，B區包括：熟成紅茶(大)、春芽冷露(大)、春芽綠茶(大)、胭脂紅茶(大)可以選擇。