菲律賓才剛熬過三個颱風連續肆虐，颱風桔梗（TORAJI）又在11日上午登陸呂宋島東部，7省大片地區發布4號颱風警報，預料會帶來嚴重災情，地方官員昨天已（11日）強制疏散2500座村莊的居民。

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菲律賓氣象局（PAGASA）發佈的聲明指出，颱風桔梗於11日上午8時10分在奧羅拉省（Aurora）濱海小鎮達里薩格（Dilasag）登陸。呂宋島北部7省的大片地區，目前處於4號警報狀態，意味著未來12小時內的風速，介於每小時118至184公里，老舊或輕材質建築物可能遭到嚴重損壞，可能停電、停水及斷訊。

▲颱風桔梗從濱海小鎮達里薩格登陸，當地風雨十分猛烈。（圖／美聯社／達志影像）
▲颱風桔梗從濱海小鎮達里薩格登陸，當地風雨十分猛烈。（圖／美聯社／達志影像）
據悉，菲律賓內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）10日便強制撤離了2500座村莊，救難人員也提早疏散群眾，避免死傷意外再度發生。根據民眾在社群平台分享的影片，樹木在強風中劇烈搖晃，有樹枝被吹斷倒在路中，一些房屋的鐵皮屋頂也被掀起。

菲律賓包括大馬尼拉在內的許多地區的學校於11日停班和停課，這也是一個月來襲擊呂宋島的第四個颱風，對農業和基礎設施造成嚴重損失，桔梗已在11日傍晚離開呂宋島的陸地，吹向南海，不過接下來又有颱風生成，形成秋天11月四颱共舞的罕見景象。

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