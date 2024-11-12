台南豪宅就是狂！中西區一占地近千坪的豪宅社區，公設規劃3間總統套房，提供給來訪的賓客入住。馨傳不動產智庫執行長何世昌曝光豪宅「總統套房」公設內部照片，驚呼：「那個客廳的空間比我全家還寬闊！」
據悉，把總統套房當公設的建案位在台南市中西區，為上曜建設開發的「THE KING／湖美帝璟」，屋齡僅2年、總樓高29樓，基地面積991坪，戶數只有72戶，公設比為33%。每戶坪數為98至184坪，實價最高價成交單價為37.41萬元，平均成交單價28.17萬元，總價在3000萬至6200萬元。
何世昌分享建案「總統套房」公設實景照，驚豔道：「台南這建案超狂的，公設竟然規劃 3 間總統套房，提供給來訪的賓客居住，設備堪比頂級飯店。那個浴缸和我家的床差不多大，那個客廳的空間比我全家還寬闊。』
不只總統套房，該建案公設還有室內羽球場、籃球場、網球場、桌球場、高爾夫球練習室。何世昌嚇說：「實在太誇張了，台南人都如此豪邁的嗎？」內行網友大讚「買給女兒剛好，公婆來能招待，但無法久住」。何世昌指出，目前該案單價約5字頭，但應該能議價。
根據樂屋網資料，該建案所在的台南中西區「湖美生活圈」近年平均成交單價為每坪33.51萬元，尚有「青森苑」、「大興靜隱華廈區」兩新案正在銷售，前者為預售，開價每坪42萬至48萬元，預計2026下半年完工，後者為1年成屋，開價37.1萬元，總戶數僅8戶。
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何世昌分享建案「總統套房」公設實景照，驚豔道：「台南這建案超狂的，公設竟然規劃 3 間總統套房，提供給來訪的賓客居住，設備堪比頂級飯店。那個浴缸和我家的床差不多大，那個客廳的空間比我全家還寬闊。』
不只總統套房，該建案公設還有室內羽球場、籃球場、網球場、桌球場、高爾夫球練習室。何世昌嚇說：「實在太誇張了，台南人都如此豪邁的嗎？」內行網友大讚「買給女兒剛好，公婆來能招待，但無法久住」。何世昌指出，目前該案單價約5字頭，但應該能議價。
根據樂屋網資料，該建案所在的台南中西區「湖美生活圈」近年平均成交單價為每坪33.51萬元，尚有「青森苑」、「大興靜隱華廈區」兩新案正在銷售，前者為預售，開價每坪42萬至48萬元，預計2026下半年完工，後者為1年成屋，開價37.1萬元，總戶數僅8戶。