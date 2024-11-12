爆紅台劇 Netflix《影后》講述演藝圈女演員亮麗背後的生存故事，寫實劇情引起網友討論，有眼尖網友認出謝盈萱飾演的女主「薛亞之」住的家，正是台北市敦化北路上的豪宅，而且已經被放在房仲網站公開銷售，開價1億8230萬元，嚇說：「《影后》李導和老薛真離婚了！房子都拿出來賣了！」
網友在Threads分享《影后》女主薛亞之的家，出現在信義房屋網站銷售，權狀坪數171.42坪、室內實坪（含陽台）72.11坪，規劃為3房2廳2衛，屋齡14.5年，開價1億8230萬元，扣除車位價及車坪後單價為每坪145.51萬元。管理費每月約2萬7000多元。
根據信義房屋網站公開照片，《影后》薛亞之的家裝潢奢華，開放式廚房規劃有中島，客廳電視牆整片大理石壁最搶眼。涵峰為大陸工程松山區豪宅建案，鄰近學區為民族國小與中山國中（雙語），近捷運松山機場站，距捷運中山國中站也不遠。
樂屋網資料顯示，涵峰近一年平均成交單價落在每坪147.04萬元，歷史最高成交單價來到170.35萬元，平均成交價為139.32萬元，而薛亞之的家開價145.51萬元，符合行情。但因第七波信用管制後，豪宅貸款成數降為3成，考驗買家口袋深度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據信義房屋網站公開照片，《影后》薛亞之的家裝潢奢華，開放式廚房規劃有中島，客廳電視牆整片大理石壁最搶眼。涵峰為大陸工程松山區豪宅建案，鄰近學區為民族國小與中山國中（雙語），近捷運松山機場站，距捷運中山國中站也不遠。
樂屋網資料顯示，涵峰近一年平均成交單價落在每坪147.04萬元，歷史最高成交單價來到170.35萬元，平均成交價為139.32萬元，而薛亞之的家開價145.51萬元，符合行情。但因第七波信用管制後，豪宅貸款成數降為3成，考驗買家口袋深度。