日本人氣動漫《我推的孩子2》日前播出最後一集，依照劇情走向確定會有第3季，不過要等一段時間才看得到；劇迷不用擔心鬧劇荒，真人電視劇將於11月28日播出，劇中飾演「阿奎亞」前世「雨宮吾郎」的成田凌，恰巧就在台灣，除了宣傳在嘉義拍攝的電影《雨中的慾情》，他還開心連發5則IG限時動態，其中一則「包」的發文更是幽默可愛。
《我推的孩子》故事介紹 1、2季故事進度公開
《我推的孩子》故事講述婦產科醫師「雨宮吾郎」遇到自己的偶像「星野愛」後，發現對方身懷龍鳳胎並協助接生，但在「星野愛」生產當天，「雨宮吾郎」遇害失蹤，當天就轉世為「星野愛」的兒子「阿奎亞」，女兒「露比」則是「雨宮吾郎」曾照顧的病童「天童寺紗理奈」。而升格人母的「星野愛」有一天被拜訪的不明人士刺殺身亡，有前世記憶的兒子「雨宮吾郎」與女兒「天童寺紗理奈」，決定踏入演藝圈成為偶像，進而發現業界殘酷生態，以及「星野愛」被殺的真相。
《我推的孩子》原作漫畫深受歡迎，發行量已突破1500萬冊，電視動畫的人氣也不遑多讓，《我推的孩子2》最後一集已於上月播畢，故事停在「雨宮吾郎」失蹤15年後、屍骨被「露比」找到，「露比」為了揭發真相逐漸黑化。
由於故事真實描述當今日本的演藝圈生態，加上有大量難以猜測、多次反轉的情感以及推理復仇的劇情，播出後受到廣大觀眾討論，而片名的「推」字，在日本偶像業界是指「粉絲所推薦的人」，在本作則是轉生為「我所『推』的偶像孩子」，指的就是「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比。
不怕鬧劇荒 真人電視劇11／28開播
官方日前也宣布製作第3季動畫，上線日期待定；觀眾不用心急，因為真人電視劇將於11月28日在亞馬遜「Amazon Prime Video」全球上線，由齋藤飛鳥飾演的傳奇偶像「星野愛」，她在粉絲的歡呼中熱舞表演，造型跟動漫裡一模一樣；包含兒女跟隨腳步、參加戀愛實境節目等場面都神還原；就連「星野愛」被粉絲突擊刺殺也是驚悚逼真，反轉劇情讓人期待。
電視劇的男主角「阿奎亞」則由櫻井海音飾演，天才童星「有馬佳奈」由原菜乃華飾演、YouTuber MEM CYO為Ano詮釋，而「阿奎亞」的前世「雨宮吾郎」則是成田凌擔綱；恰巧成田凌這2天人在台灣宣傳金馬放映片《雨中的慾情》，還品嚐知名美食小籠包，入境隨俗讓粉絲欣喜若狂。
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《我推的孩子》故事講述婦產科醫師「雨宮吾郎」遇到自己的偶像「星野愛」後，發現對方身懷龍鳳胎並協助接生，但在「星野愛」生產當天，「雨宮吾郎」遇害失蹤，當天就轉世為「星野愛」的兒子「阿奎亞」，女兒「露比」則是「雨宮吾郎」曾照顧的病童「天童寺紗理奈」。而升格人母的「星野愛」有一天被拜訪的不明人士刺殺身亡，有前世記憶的兒子「雨宮吾郎」與女兒「天童寺紗理奈」，決定踏入演藝圈成為偶像，進而發現業界殘酷生態，以及「星野愛」被殺的真相。
《我推的孩子》原作漫畫深受歡迎，發行量已突破1500萬冊，電視動畫的人氣也不遑多讓，《我推的孩子2》最後一集已於上月播畢，故事停在「雨宮吾郎」失蹤15年後、屍骨被「露比」找到，「露比」為了揭發真相逐漸黑化。
由於故事真實描述當今日本的演藝圈生態，加上有大量難以猜測、多次反轉的情感以及推理復仇的劇情，播出後受到廣大觀眾討論，而片名的「推」字，在日本偶像業界是指「粉絲所推薦的人」，在本作則是轉生為「我所『推』的偶像孩子」，指的就是「星野愛」的兒子阿奎亞，女兒露比。
不怕鬧劇荒 真人電視劇11／28開播
官方日前也宣布製作第3季動畫，上線日期待定；觀眾不用心急，因為真人電視劇將於11月28日在亞馬遜「Amazon Prime Video」全球上線，由齋藤飛鳥飾演的傳奇偶像「星野愛」，她在粉絲的歡呼中熱舞表演，造型跟動漫裡一模一樣；包含兒女跟隨腳步、參加戀愛實境節目等場面都神還原；就連「星野愛」被粉絲突擊刺殺也是驚悚逼真，反轉劇情讓人期待。
電視劇的男主角「阿奎亞」則由櫻井海音飾演，天才童星「有馬佳奈」由原菜乃華飾演、YouTuber MEM CYO為Ano詮釋，而「阿奎亞」的前世「雨宮吾郎」則是成田凌擔綱；恰巧成田凌這2天人在台灣宣傳金馬放映片《雨中的慾情》，還品嚐知名美食小籠包，入境隨俗讓粉絲欣喜若狂。