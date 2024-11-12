獨／《影后》謝盈萱豪宅「1.8億求售」　設計師估：裝潢至少500萬

爆紅台劇 Netflix《影后》講述演藝圈女演員亮麗背後的生存故事，劇中演員謝盈萱飾演薛亞之與丈夫住的豪宅曝光，正是大陸建設敦北巷弄豪宅「涵峰」4樓戶，在房屋網開價1.8億元求售。小寶優居中央營運總監洪巧玲以網上曝光豪宅內部照片推估，不含家具，裝潢費用約落在450萬至550萬元。

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《影后》中謝盈萱飾演薛亞之的家場景，正是大陸工程打造、台北市敦化北路靜巷內的高級豪宅「涵峰」，屋齡14年，樓高12層，僅29戶住戶，每戶權狀坪數都有百坪以上，設計3至4房格局，並採一梯一戶配置。實價揭露，社區最新成交資料是今年7月，成交單價已達每坪147萬元。

▲《影后》中謝盈萱飾演薛亞之的家，正是大陸建設敦北巷弄豪宅「涵峰」。（圖／樂屋網提供）
▲《影后》中謝盈萱飾演薛亞之的家，正是大陸建設打造、位在敦北巷弄的豪宅「涵峰」。（圖／樂屋網提供）
樂屋網發言人洪安怡指出，劇中角色薛亞之所居住的戶型為4樓，權狀坪數151.97坪（不含車位），光陽台就高達8坪，彰顯豪宅規格，目前開價1億8230萬元，扣除車位後，每坪售價約145.51萬元，每月管理費約2萬7千元。據悉，該戶屋主為臺南人，在2011年就購入，但沒有實價揭露資訊。

洪安怡表示，敦化北路10至20年的大樓，近2年成交均價，大約每坪110萬到120萬元間，「涵峰」雖非正敦北林蔭大道，但位處靜巷，又是當地少見的大坪數豪宅，其稀有性和精緻裝潢，應該能吸引注重隱私的高端客群。

《影后》薛亞之家的奢華裝潢要多少錢？室內裝潢公司「小寶優居」中央營運總監洪巧玲告訴《NOWnews今日新聞》說，以房屋網上曝光的畫面來看，天地壁豐富度都很滿，以一坪6至8萬元估算，裝潢費用不含家具，至少落在450萬至550萬元，當中最貴的當屬大理石電視牆及特殊漆面的地板，價差依使用建材品牌與等級而不同。

▲《影后》演薛亞之的家裝潢奢華，設計師估裝潢費落在450萬至550萬，不含家具。（圖／翻攝樂屋網）
▲《影后》薛亞之的家裝潢費估落在450萬至550萬（不含家具），最貴的地方當屬大理石電視牆。（圖／翻攝樂屋網）
▲《影后》演薛亞之的家裝潢奢華，設計師估裝潢費落在450萬至550萬，不含家具。（圖／翻攝樂屋網）
▲《影后》薛亞之的家裝潢費估落在450萬至550萬（不含家具），除大理石電視牆外，特殊漆面的地板也所費不貲。（圖／翻攝樂屋網）
此外，《影后》劇中曾莞婷飾演潘茵茵的家，則是中悅建設在桃園中路特區的豪宅「耑（音同端）悦」10樓實品屋，屋齡僅1年，樓高24層，共93戶，每戶坪數介於116至122坪。根據實價登錄，該社區近期平均每坪價格約為42萬元。

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