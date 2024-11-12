饗賓集團旗下高空鐵板燒「旨醞」，將於11月15日推出以「食趣」發想的全新菜單，同樣以煎、炙、炸、烤、拌、蒸等多元料理手法，呈現日本A5和牛、新鮮活龍蝦、活鮑魚等豪華食材，還大手筆新增廣島牡蠣、干貝漢堡、時令野生鮮魚及日本海膽等豪華食材入饌，竟然「加量不加價」暴增14道菜式，一樣全套餐2280元＋10%，完整菜單開箱一次看。
秋冬食欲大開，饗賓集團旗下高空鐵板燒「旨醞」，坐擁新莊宏匯i-Tower 38樓高空180度廣角景觀，俯瞰雙北景致；依季節調整全新14道式菜單於11月15日推出，搭配煎、炙、炸、烤、拌、蒸等料理手法並以「食趣」為發想。
本季同樣可吃到台灣消費者喜愛的「甘旨濃」日本鹿兒島A5和牛肋眼佐蒜奶油與松露馬鈴薯泥、「濤濤」新鮮活青殼龍蝦搭配蝦膏玉蔥汁、與「火舞南非活鮑」選用南非或台灣活鮑魚淋上白蘭地鮑肝昆布醬。
全新菜單增添6大亮點！「開胃甜筒」鋪陳法式松露奶油嫩蛋及花蟹跟魚卵；「伊比利花園」沙拉增添牛蒡；「干貝漢堡」選用北海道或宮城縣的生食級L尺寸干貝，堆疊夾入馬糞海膽、魚子醬、紫蘇，再以烘烤過的海苔包覆吃下滿嘴海味。
「浮雲雞湯」則將當令日本山藥打成泥與蛋白一起蒸熟，再淋上由老母雞湯、上湯及金華火腿熬製的清澈湯頭，慕斯狀的夢幻雲朵漂浮在高湯上，呼應「旨醞」所在新莊宏匯i-Tower 38樓的高空景觀。
正值日本廣島牡蠣產季，「廣島牡蠣揚」選用新鮮牡蠣裹上櫛瓜、麵包粉及酥炸粉，擠點明太子奶油一咬酥脆爆醬；「金粼百魅」將時令野生魚煎至外酥內嫩；「鮭魚卵鮮蝦蒸蛋」則以季節鮮蝦、鮭魚卵、煙燻洋菇醬烘托濃郁風味。
而創意嘗試的「微醺肋眼捲」先將新鮮綠紫巨峰葡萄分別浸泡於紅白酒長達12小時，再以Prime肋眼牛肉包覆享用；對比另一捲藍紋起司搭配魚子醬，迸發水果微醺感。
最後當然要來一碗鐵板燒必吃的「豐禾日粒」炒飯，「旨醞」使用A5和牛筋搭配台中秈199號米，並點綴飛魚卵，吃得到焦香還有啵啵趣味口感。新一季全套餐「加量不加價」暴增14道式美饌2280元＋10%；消費者還可加購400元升級再享「炙燒帝王蟹腳」。
另外，王品集團旗下「藝奇日本料理」進駐中山區南京東路商業區，打造全新概念店盛大開幕，「旬鮮演繹，匠心日料」菜單融合山海風味，祭出21道全新菜色，吃得到來自鹿兒島以荔枝木「炭燒日本A5和牛」，天然吊掛放方式風乾炙烤的「火焰旨香午仔魚」，精選日本直送白魽的「極上刺身六品盛合」，桌邊展演傳統日式手捲「和牛磯邊燒」，再搭配「炙燒和牛刺身」、「海老佐濃蝦醬」、「獺祭冰淇淋佐甘果」等美味，提供980元及1,380元雙價位套餐可選。
11月至「藝奇日本料理」南京東店消費，可享「套餐8折」優惠；12月雙人同行到店消費兩客套餐，打卡分享可兌換價值799元的「鱈場蟹腳」 一份。11-12月藝奇全台門市消費「全店同慶 瘋點數加贈3%」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季同樣可吃到台灣消費者喜愛的「甘旨濃」日本鹿兒島A5和牛肋眼佐蒜奶油與松露馬鈴薯泥、「濤濤」新鮮活青殼龍蝦搭配蝦膏玉蔥汁、與「火舞南非活鮑」選用南非或台灣活鮑魚淋上白蘭地鮑肝昆布醬。
全新菜單增添6大亮點！「開胃甜筒」鋪陳法式松露奶油嫩蛋及花蟹跟魚卵；「伊比利花園」沙拉增添牛蒡；「干貝漢堡」選用北海道或宮城縣的生食級L尺寸干貝，堆疊夾入馬糞海膽、魚子醬、紫蘇，再以烘烤過的海苔包覆吃下滿嘴海味。
「浮雲雞湯」則將當令日本山藥打成泥與蛋白一起蒸熟，再淋上由老母雞湯、上湯及金華火腿熬製的清澈湯頭，慕斯狀的夢幻雲朵漂浮在高湯上，呼應「旨醞」所在新莊宏匯i-Tower 38樓的高空景觀。
正值日本廣島牡蠣產季，「廣島牡蠣揚」選用新鮮牡蠣裹上櫛瓜、麵包粉及酥炸粉，擠點明太子奶油一咬酥脆爆醬；「金粼百魅」將時令野生魚煎至外酥內嫩；「鮭魚卵鮮蝦蒸蛋」則以季節鮮蝦、鮭魚卵、煙燻洋菇醬烘托濃郁風味。
而創意嘗試的「微醺肋眼捲」先將新鮮綠紫巨峰葡萄分別浸泡於紅白酒長達12小時，再以Prime肋眼牛肉包覆享用；對比另一捲藍紋起司搭配魚子醬，迸發水果微醺感。
最後當然要來一碗鐵板燒必吃的「豐禾日粒」炒飯，「旨醞」使用A5和牛筋搭配台中秈199號米，並點綴飛魚卵，吃得到焦香還有啵啵趣味口感。新一季全套餐「加量不加價」暴增14道式美饌2280元＋10%；消費者還可加購400元升級再享「炙燒帝王蟹腳」。
另外，王品集團旗下「藝奇日本料理」進駐中山區南京東路商業區，打造全新概念店盛大開幕，「旬鮮演繹，匠心日料」菜單融合山海風味，祭出21道全新菜色，吃得到來自鹿兒島以荔枝木「炭燒日本A5和牛」，天然吊掛放方式風乾炙烤的「火焰旨香午仔魚」，精選日本直送白魽的「極上刺身六品盛合」，桌邊展演傳統日式手捲「和牛磯邊燒」，再搭配「炙燒和牛刺身」、「海老佐濃蝦醬」、「獺祭冰淇淋佐甘果」等美味，提供980元及1,380元雙價位套餐可選。
11月至「藝奇日本料理」南京東店消費，可享「套餐8折」優惠；12月雙人同行到店消費兩客套餐，打卡分享可兌換價值799元的「鱈場蟹腳」 一份。11-12月藝奇全台門市消費「全店同慶 瘋點數加贈3%」。