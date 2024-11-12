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▲饗賓集團旗下「旨醞」鐵板燒，坐擁新莊宏匯i-Tower 38樓高空美景。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「甘旨濃」日本鹿兒島A5和牛肋眼是，表層焦褐脆皮以梅納反應讓和牛更美味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「濤濤」選用新鮮活青殼龍蝦搭配蝦膏玉蔥汁。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「火舞南非活鮑」選用南非或台灣活鮑魚，彈牙有Q勁。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「浮雲雞湯」菜如其名，看起來很夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「干貝漢堡」使用生食級L尺寸干貝，豪邁夾入馬糞海膽、魚子醬。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「伊比利花園」沙拉上桌前，點綴一抹帕瑪森起司脆片。（圖／記者蕭涵云攝）

▲菜單新增「廣島牡蠣揚」，卻加量不加價。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「微醺肋眼捲」有夾入酒漬巨峰葡萄、及藍紋起司兩款風味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「旨醞」11月15日推出以「食趣」發想的全新菜單，暴增14道菜式「加量不加價」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「鮭魚卵鮮蝦蒸蛋」滋味濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）

▲想升級「炙燒帝王蟹腳」可以加購400元享用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲炒飯是台灣消費者吃鐵板燒必享用的一款。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全新季節甜點「草莓蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品集團旗下「藝奇日本料理」進駐中山區南京東路開設全新概念店，推出980元及1,380元雙價位套餐。（圖／王品集團提供）

▲王品「藝奇日本料理」鎖定商務聚餐及重視質感生活的客群，提供更具儀式感的用餐體驗。（圖／王品集團提供）

饗賓集團旗下高空鐵板燒「旨醞」，將於11月15日推出以「食趣」發想的全新菜單，同樣以煎、炙、炸、烤、拌、蒸等多元料理手法，呈現日本A5和牛、新鮮活龍蝦、活鮑魚等豪華食材，還大手筆新增廣島牡蠣、干貝漢堡、時令野生鮮魚及日本海膽等豪華食材入饌，竟然「加量不加價」暴增14道菜式，一樣全套餐2280元＋10%，完整菜單開箱一次看。秋冬食欲大開，饗賓集團旗下高空鐵板燒「旨醞」，坐擁新莊宏匯i-Tower 38樓高空180度廣角景觀，俯瞰雙北景致；依季節調整全新14道式菜單於11月15日推出，搭配煎、炙、炸、烤、拌、蒸等料理手法並以「食趣」為發想。本季同樣可吃到台灣消費者喜愛的佐蒜奶油與松露馬鈴薯泥、搭配蝦膏玉蔥汁、與淋上白蘭地鮑肝昆布醬。全新菜單增添6大亮點！鋪陳法式松露奶油嫩蛋及花蟹跟魚卵；，堆疊夾入馬糞海膽、魚子醬、紫蘇，再以烘烤過的海苔包覆吃下滿嘴海味。則將當令日本山藥打成泥與蛋白一起蒸熟，再淋上由老母雞湯、上湯及金華火腿熬製的清澈湯頭，慕斯狀的夢幻雲朵漂浮在高湯上，呼應「旨醞」所在新莊宏匯i-Tower 38樓的高空景觀。正值日本廣島牡蠣產季，選用新鮮牡蠣裹上櫛瓜、麵包粉及酥炸粉，擠點明太子奶油一咬酥脆爆醬；將時令野生魚煎至外酥內嫩；則以季節鮮蝦、鮭魚卵、煙燻洋菇醬烘托濃郁風味。而創意嘗試的先將新鮮綠紫巨峰葡萄分別浸泡於紅白酒長達12小時，再以Prime肋眼牛肉包覆享用；對比另一捲藍紋起司搭配魚子醬，迸發水果微醺感。最後當然要來一碗鐵板燒必吃的，「旨醞」使用A5和牛筋搭配台中秈199號米，並點綴飛魚卵，吃得到焦香還有啵啵趣味口感。新一季全套餐「加量不加價」暴增14道式美饌2280元＋10%；消費者還可加購400元升級再享另外，王品集團旗下「藝奇日本料理」進駐中山區南京東路商業區，打造全新概念店盛大開幕，「旬鮮演繹，匠心日料」菜單融合山海風味，祭出21道全新菜色，吃得到來自鹿兒島以荔枝木天然吊掛放方式風乾炙烤的精選日本直送白魽的桌邊展演傳統日式手捲再搭配提供980元及1,380元雙價位套餐可選。11月至「藝奇日本料理」南京東店消費，可享「套餐8折」優惠；12月雙人同行到店消費兩客套餐，打卡分享可兌換價值799元的「鱈場蟹腳」 一份。11-12月藝奇全台門市消費「全店同慶 瘋點數加贈3%」。