麥當勞再掀演唱會般排隊人潮，今（13）日開賣「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，清晨5:30就有人搶買，現在從各路網友回報得知，像是台北西湖餐廳等多家門市現場已完售！好多民眾還沒來得及朝聖，已經擔心吃不到了。《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方回應「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」大家別擔心！明天早起再衝一波都吃得到。
日韓都搶手的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，今年暑假在香港開賣就秒殺，如今總算輪到台灣開賣，果然第一天就讓各地麥當勞門市人潮炸掉。原本以為最早清晨5:00開賣的神級早餐，不會有人起大早去搶，不料民眾張先生告訴《NOWnews今日新聞》記者，他5:30直擊現場排隊10幾位客人，目睹有人一次買下17顆漢堡！
記者今早9:00抵達鄰近捷運國父紀念館站的麥當勞光復餐廳，也被現場人潮嚇到，數一數使用自助點餐機點餐、現場排隊候餐的人同時多達50位左右！繼「獵人之亂」後，馬上展開「厚鬆餅堡之亂」。而且不少民眾透露點完餐到拿到食物，約等候近30分鐘。
現在刷一波網路消息，從各路網友回報得知，早餐供應時間還沒結束，像是台北西湖餐廳等多家門市現場「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」已完售！好多民眾還沒來得及朝聖，已經擔心吃不到了。
《NOWnews今日新聞》幫大家詢問業者，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」大家別擔心！錯過今天都還吃得到，由於是早餐時段才有販售，建議想吃的粉絲明天還是要準備早起開吃。
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「豬肉厚鬆餅堡」、「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」3款，售價分別是「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
11元；加蛋版本則為McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐 121元；另有McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐 113元。
幫大家筆記，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
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記者今早9:00抵達鄰近捷運國父紀念館站的麥當勞光復餐廳，也被現場人潮嚇到，數一數使用自助點餐機點餐、現場排隊候餐的人同時多達50位左右！繼「獵人之亂」後，馬上展開「厚鬆餅堡之亂」。而且不少民眾透露點完餐到拿到食物，約等候近30分鐘。
現在刷一波網路消息，從各路網友回報得知，早餐供應時間還沒結束，像是台北西湖餐廳等多家門市現場「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」已完售！好多民眾還沒來得及朝聖，已經擔心吃不到了。
《NOWnews今日新聞》幫大家詢問業者，官方回應：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」大家別擔心！錯過今天都還吃得到，由於是早餐時段才有販售，建議想吃的粉絲明天還是要準備早起開吃。
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「豬肉厚鬆餅堡」、「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」3款，售價分別是「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1
幫大家筆記，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。