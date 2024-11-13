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▲士林承德路4段是「銘傳、東吳、文化」等大學生的租屋熱點，租金均單價1,818元/坪，1千元連廁所都租不到。（圖／中信房屋提供）

▲租金高漲的現在，不時就會出現「特殊狀況」的租屋廣告，專家提醒，應留意租賃條件及人身安全。（圖／翻攝《591租屋網》）

租金指數不斷攀漲，卻出現了月租金1千元的雅房出租廣告，不僅包家電也包吃住，有這樣的好康？不過，廣告內容指出，身分限女大學生，還特別指名「銘傳、東吳、文化」等15所大學。專家則提醒，「這樣的租金確實遠低於行情，但要慎防交易背後是否有隱藏風險，避免人身安全有所問題。」《591租屋網》出現一則廣告，士林承德路4段「滿滿家庭溫暖有三餐家具家電」，月租金1千元的雅房，房東有4個小孩，希望招租1女大學生，包吃住、有家具家電，家事還有外勞包辦，假日、晚上可以跟著她全家一起出去玩，想讓來台北讀書的年輕人無後顧之憂。士林承德路4段鄰近士林夜市，周邊有捷運劍潭站，行政區中有銘傳大學、東吳大學、文化大學等，是不少大學生的租屋熱點，但寸土寸金的台北市，月租金1千元恐怕連租1間廁所都租不到。據實價登錄，承德路4段111年租金均單價1,570元/坪，113年1,818元/坪，3年漲幅15.8%/坪，以5坪雅房來說，租金約9千元，以月租金1千元來說，等於是市場行情約1折左右，價格低到令人難以置信。中信房屋研展室副理莊思敏指出，租金不斷攀漲，近年不時就會出現「特殊狀況」的租屋廣告，有時候是佛心房東，但有時候背後也會隱藏風險，所以看屋時，應請家人、朋友陪伴，並在簽訂合約前，雙方明確規定各項租賃條件，如租金支付方式、租期、生活規範、退租條件等，並透過法院認定的公證人進行第三方公證，確保雙方權益。以此案來說，她也提醒，即使真的是佛心房東，但與房東及其家人同住仍可能帶來不少麻煩和風險，特別是在隱私、生活習慣、社交壓力等方面，租客應該仔細評估自身需求和接受程度，並在與房東討論清楚各項細節後再做決定。如果發現自己無法適應，或在溝通過程中感到不舒服，則應考慮選擇其他更合適的租房選項。