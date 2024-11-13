日本現象級雙人音樂組合YOASOBI將於明年三度來台公演，2月8日、9日首次登上台北小巨蛋舉辦2場演唱會，日前60萬人搶購2萬張實名制票券，不少人沒能買到，官方後來清票發現許多「試抽但沒繳費」的票券，獨家向《NOWnews今日新聞》證實將再次抽選，今（13）日中午12點公布第二波中籤名單，依然是幾家歡樂幾家愁，有人成功敗部復活，「謝謝YOASOBI把我撿回來」，也有人失落喊：「見不到老婆！」
稍早，好玩國際文化發送Email、簡訊通知中選的粉絲，有粉絲陸續發文分享結果，「感謝YOASOBI演唱會我復活成功了！雖然號碼不近，但已經很好了」、「X北！我中了！我真的直接哭出來」、「謝謝YOASOBI把我撿回來」「YOASOBI復活戰，這次是我勝利」、「從No asobi復活成功變回yoasobi，謝謝抽選制」、「二次抽選中了！雖然只是一年粉！但我超愛YOASOBI！」
而依舊沒被抽中的大有人在，「悲報！在此宣布YOASOBI復活戰正式戰敗」、「今天狀態， 買不到麥當勞鬆餅堡，抽不到YOASOBI復活票」、「YOASOBI敗部復活也沒我的份，我哭死了」、「我還是沒東西」、「加抽還是沒有抽中的我」、「是我命不夠好...嗚嗚嗚...這輩子有辦法看到YOASOBI的現場嗎？」
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而依舊沒被抽中的大有人在，「悲報！在此宣布YOASOBI復活戰正式戰敗」、「今天狀態， 買不到麥當勞鬆餅堡，抽不到YOASOBI復活票」、「YOASOBI敗部復活也沒我的份，我哭死了」、「我還是沒東西」、「加抽還是沒有抽中的我」、「是我命不夠好...嗚嗚嗚...這輩子有辦法看到YOASOBI的現場嗎？」