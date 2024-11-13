世界棒球12強賽，中華隊今（13）日晚間6時30分迎接本屆開幕戰，將在台北大巨蛋對決首屆冠軍南韓，此役中華隊派出21歲、效力亞利桑那響尾蛇3A的左投林昱珉先發，南韓則由KT巫師隊的右手側投高永表掛帥，兩隊先發打序將在稍晚公佈，《NOWnews今日新聞》也將在賽事開打後透過文字直播，一起和球迷替台灣加油！
🟡台韓大戰先發投手、賽前分析
中華隊派出的抗韓先發是綽號「玉米」的林昱珉，在MLB體系最高層級達3A，去年杭州亞運就曾對決南韓，當時他主投6局被擊出4支安打，但並無失分，甚至飆出6次三振；林昱珉過去2年在2A的防禦率為4.28，FIP（投手獨立防禦率）則是4.76。
林昱珉雖然有升上3A，但僅出賽4.2局，小樣本中被敲4支安打、投出3次保送、失1分、拿下2次三振；林昱珉擁有150公里以上的速球，搭配水準以上的變速球、曲球及滑球和打者周旋，南韓隊本次代表隊選手以國內職業球員為主，KBO實力普遍被認為在小聯盟2A至3A之間，期待林昱珉能封鎖南韓打線。
南韓先發投手高永表則打過東京奧運和去年的經典賽，本季在KBO，戰績6勝8敗、防禦率4.95，被打擊率3成33，面對左打的被打擊率高達3成61，因此打線左傾的中華隊必須好好把握。
高永表去年經典賽曾對澳洲先發4.1局失2分，最後無關勝敗；2021年東京奧運則是對美國先發，4.2局失4分吞下敗投，對日本先發5局失2分，則是無關勝敗，是近年一級國際賽事南韓相當倚重的先發投手。
🟡台韓大戰先發打序（稍晚更新）
📍中華隊
📍韓國隊
🟡賽事文字直播（18:30開打後不斷更新）
📍一局上
📍一局下
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📍中華隊戰力分析（點此連結）
📍南韓隊戰力分析（點此連結）
📍台韓大戰轉播資訊（點此連結）
📍高永表戰力分析（點此連結）
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中華隊派出的抗韓先發是綽號「玉米」的林昱珉，在MLB體系最高層級達3A，去年杭州亞運就曾對決南韓，當時他主投6局被擊出4支安打，但並無失分，甚至飆出6次三振；林昱珉過去2年在2A的防禦率為4.28，FIP（投手獨立防禦率）則是4.76。
林昱珉雖然有升上3A，但僅出賽4.2局，小樣本中被敲4支安打、投出3次保送、失1分、拿下2次三振；林昱珉擁有150公里以上的速球，搭配水準以上的變速球、曲球及滑球和打者周旋，南韓隊本次代表隊選手以國內職業球員為主，KBO實力普遍被認為在小聯盟2A至3A之間，期待林昱珉能封鎖南韓打線。
南韓先發投手高永表則打過東京奧運和去年的經典賽，本季在KBO，戰績6勝8敗、防禦率4.95，被打擊率3成33，面對左打的被打擊率高達3成61，因此打線左傾的中華隊必須好好把握。
高永表去年經典賽曾對澳洲先發4.1局失2分，最後無關勝敗；2021年東京奧運則是對美國先發，4.2局失4分吞下敗投，對日本先發5局失2分，則是無關勝敗，是近年一級國際賽事南韓相當倚重的先發投手。
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