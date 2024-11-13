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▲在地仲介指出，這幾筆交易都具有都更價值，重建後新大樓單價有望站上8字頭。（圖／台灣房屋提供）

▲都更、危老重建是央行此次信用管制放過的族群，也是這波打房中，建商的生存空間。（示意圖／新北市都更處提供）

萬華半百老宅都更可望成局！實價登錄顯示，今年八月華西街和梧州街巷內，屋齡達55~57年的4棟公寓和透天厝，由5位自然人以超過6.2億元購入，土地共約243.8坪，據悉相鄰基地近年陸續整合，土地坪數已超過360坪，已符合台北市防災型都更的申請資格。據實價登錄，今年8月一口氣揭露4筆交易，分別是「華西街26巷11號、9號，梧州街1巷6號、8號」、「華西街26巷13號」、「梧州街1巷4號」及「梧州街3、5、7、9號，梧州街1巷8號」，屋齡皆為55~57年，土地總坪數243.8坪，交易總額逾6.2億，由5位自然人購入。5筆交易中，華西街26巷9號、11號，2020年曾發生火災，造成5死，1樓為經營逾30年的「牽手茶室」，2樓是飲酒協會辦公室及棋盤社，事發當時均空無一人，3樓以上則是出租雅房，房客、洗碗工等逃生不及，身亡，警方調查，疑因電線管線老舊釀災。目前空置中台灣房屋萬華加盟店店長趙英傑表示，這幾筆老宅位在梧州街觀光夜市旁，商業機能豐富，故這幾筆交易物件都極具都更價值，目前周邊新大樓均價72~78萬，未來若改建推案，規劃套房~2房的小宅產品，甚至有飯店式管理，單價有機會坐穩8字頭，投資收租的表現也更為加分。目前周邊新大樓套房月租金可達2萬元以上、2房月租金至少3~4萬元，住戶不乏外派來台的外籍人士、年輕人等。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，限貸令下，建商購地最高貸款成數5成，動工款保留1成，還有18個月內限期動工的壓力，但「危老都更」是被央行放過的族群，時間彈性大，此外還有機會爭取容積獎勵，成為現階段建商獵地、推案的生存空間。第一建經研究中心副理張菱育指出，台北老屋多，為了鼓勵危險建築物重建，台北市推出「防災都更整宅專案」，包含四大要件，首先須以都更方式重建，基地面積須達1000平方公尺，地上物須為合法建物，且需經鑑定為耐震能力不足者，但民國63年以前的建物可免鑑定，因此逾50年的老舊建物做防災型都更的流程相對簡便。而這幾筆建築符合此專案，若順利申辦，將可望獲得原建築基地基準容積30%的容積獎勵，增添業者的整合意願和開發效益。