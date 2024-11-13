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▲肯德基「買一送一」！9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一次整理。派對餐一盒隨時帶著走。（圖／肯德基提供）

▲肯德基應援12強優惠也來報到。（圖／記者蕭涵云攝）

▲頂呱呱12強賽事應援優惠一圖看懂，「派對組合餐」現省百元。（圖／頂呱呱提供）

挺中華隊！台北大巨蛋迎接「2024年世界棒球12強賽」，速食餐廳也狂發應援優惠，肯德基再殺「買一送一」為台灣棒球隊前進東京加油，多達9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一次整理，包辦個人、雙人、多人派對餐最低5折吃起來。頂呱呱也推出大份量「炸雞桶派對組合餐」，開吃「現省百元」套餐限時優惠。肯德基為台灣棒球隊前進東京加油，力挺「2024年世界棒球12強賽」開打，11月15日至11月24日，再度下殺「買一送一」優惠應援中華隊！◾️雙色轉轉QQ球「買一送一」55元、立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元。◾️開吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）◾️開吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）爽吃「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）◾️開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）◾️優惠價359元（原價499元）開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。◾️開吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）爽吃「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）頂呱呱也響應世界棒球12強賽事，11月13日至11月24日期間，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），特別推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，用美味應援中華隊。◾️「「6塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）◾️「8塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）◾️「10塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）