台北大巨蛋迎接「2024年世界棒球12強賽」，頂呱呱祭出大份量「炸雞桶派對組合餐」應援優惠，套餐都能「現省百元」幫中華隊加油。炸雞控別錯過還有「三商炸雞買一送一」優惠，爽吃「炸雞買6送6」特價333元，平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找，吃雞最優惠一篇掌握。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」應援優惠「現省百元」
頂呱呱也響應世界棒球12強賽事，11月13日至11月24日期間，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），特別推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，用美味應援中華隊。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
「6塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
「8塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
「10塊炸雞派對組合餐」開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）
📌三商炸雞買一送一！每塊炸雞28元有找
熱愛炸雞的球迷別忘了，有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」買一送一優惠還沒結束，即日起至11月19日，雙11過後還是能爽吃超狂優惠！到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找。
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頂呱呱也響應世界棒球12強賽事，11月13日至11月24日期間，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），特別推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，用美味應援中華隊。
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熱愛炸雞的球迷別忘了，有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」買一送一優惠還沒結束，即日起至11月19日，雙11過後還是能爽吃超狂優惠！到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找。