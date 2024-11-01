被披薩耽誤的炸雞店「拿坡里炸雞」正式更名為「三商炸雞」，三商餐飲今（1）日起連續19天祭出「炸雞買一送一」優惠，買「6塊炸雞桶」送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元，一塊炸雞只要27.75元，肉肉控們開吃炸雞28元有找豪邁優惠了。迎接雙11購物節肯德基則祭出年度最強「8款買一送一」優惠券。

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旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭等餐飲品牌的三商餐飲，預計11月下旬將掛牌上市，今宣布將有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」並推出超狂「買一送一」優惠。

即日起至11月19日連續19天，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找！還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。

▲（圖／三商餐飲提供）
▲三商炸雞慶祝改名，推出「炸雞買6送6」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲從今天起拿坡里炸雞專賣店正式改名「三商炸雞」。（圖／三商餐飲提供）
▲從今天起拿坡里炸雞專賣店正式改名「三商炸雞」。（圖／三商餐飲提供）
另外，肯德基迎接雙11購物節，大發年度最強「8款買一送一」優惠券，11月1日至11月14日起連吃14天，包括上校雞塊、香酥脆薯、比司吉、鱈魚圈圈、雙色轉轉球、草莓起司冰淇淋大福、中杯飲料都買一送一，「咔啦雞腿堡＋蛋撻」111元，「6塊炸雞蛋撻桶」套餐388元，優惠碼一次整理。

▲週末假日限定，優惠代碼「40337」爽吃7塊炸雞299元優惠回歸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙11購物節肯德基大推「8款買一送一」優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里炸雞改名「三商炸雞」粉絲驚問披薩呢！敲碗三商虎重回職棒

雙11買一送一！三商巧福送麵、福勝亭送定食　拿坡里買披薩送炸雞

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