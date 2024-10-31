強颱康芮颱風今（31）日13:40成功登陸台東縣成功鎮。迎接雙11購物節，肯德基大發年度最強「8款買一送一」優惠券，11月1日至11月14日起連吃14天，包括上校雞塊、香酥脆薯、比司吉、鱈魚圈圈、雙色轉轉球、草莓起司冰淇淋大福、中杯飲料都買一送一，「咔啦雞腿堡＋蛋撻」111元，「6塊炸雞蛋撻桶」套餐388元，優惠碼一次整理。
📌雙11肯德基大推「8款買一送一」
肯德基雙11「買一送一」分為5碼優惠碼直接吃草莓起司冰淇淋大福、4塊上校雞塊、香酥脆薯(小)都「買一送一」；PK APP雙饗卡限定「上校雞塊買8送8」、PK APP雙饗卡限定遊戲coupon抽獎「比司吉買一送一」；外送＋預定快取限定也有鱈魚圈圈、雙色轉轉球、中杯飲料都「買一送一」。
📌蛋撻下午茶優惠！買一盒6入蛋撻送4塊上校雞塊＋2杯無糖綠茶
蛋撻控不能錯過優惠碼「50477」，購買購買一盒(6入)原味蛋撻禮盒，就送「4塊上校雞塊＋2杯無糖茉莉綠茶(小)只要240元（原價393元），相當於下殺61折優惠。
📌個人獨享餐111元起！「6塊炸雞蛋撻桶」套餐388元
個人獨享餐優惠碼「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」只要111元起。11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售「40629」開吃「6塊咔啦脆雞＋4顆原味蛋撻＋2杯百事可樂(小)」388元；「50449」則是「6塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2杯無糖茉莉綠茶(小)＋2條地瓜QQ條」也是388元，殺到最低58折起。
📌登入PK雙饗卡APP！免消費抽獎「抽iPhone16」
11月1日至11月30日天天登入PK雙饗卡APP，開抽肯德基、必勝客優惠券；而且不需消費即可參加「登入抽iPhone16」活動，天天有獎。
另外，三商餐飲也宣布11月1日開跑「雙11美食狂歡買一送一」優惠活動，會員在三商i美食卡APP上，使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，8大品牌優惠一次整理吃爽爽，最高可省1,410元好划算。
◾️「三商巧福」送番茄肉醬乾拌麵：買半筋半肉牛肉麵套餐（原價165元），送番茄肉醬乾拌麵（原價95元）。
◾️「福勝亭」送鮮嫩炸雞柳定食：買厚切活力豬排定食套餐（原價350元），送鮮嫩炸雞柳定食（原價210元）。
◾️「拿坡里」送3塊炸雞：買大披薩（原價369元），送3塊炸雞（原價174元）。
◾️「三商炸雞」送4塊咔啦腿排：買4塊咔啦腿排（原價232元），送4塊咔啦腿排（原價232元）
◾️「三商鮮五丼」送招牌牛丼：買爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（原價249元），送招牌牛丼（原價119元）
◾️「品川蘭」送蘭・雪花牛肉麵：買滿漢三寶牛肉麵套餐（原價380元），送蘭・雪花牛肉麵（原價250元）
◾️「BANCO」送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵：買雙人南義披薩套餐（原價990元），送清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（原價240元）
◾️「巧福PLUS」送紅油皮蛋肉醬麵：買鴨血豆腐煲套餐（原價215元），送紅油皮蛋肉醬麵（原價90元）
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