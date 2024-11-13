我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣薪資漲幅緩慢，房價卻是飆速成長，再加上物價通膨，上班族靠自己存20年恐怕都買不起房子。（圖／全向科技房產中心提供）

▲月薪不到5萬，即使父母幫忙出自備款買房子，繳完房貸後，恐不會剩餘太多資金。（示意圖／NOWnews資料照）

▲陳傑鳴指出，現階段普遍低薪才是最大問題，父母若想幫小孩購屋，雙方觀念一定先好好溝通。（示意圖／記者陳明中攝）

有民眾發表一篇「我不想背一輩子房貸」文章，引起熱議，有人認為，是財務概念不健全，應該買房規劃做為理財；也有人認為房貸就是負債，扛一輩子很辛苦。全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，「台灣受薪族薪資中位數月均不到5萬，房價則連年攀升，先別談房貸是否扛一輩子，恐怕繳了房貸就只能吃土，也難怪不少年輕人只想躺平。」據內政部、勞動部最新資料，全國房屋均價，2014年23.7萬/坪，2024年35.9萬/坪，漲幅51%；薪水部分，受僱員工全年總薪資中位數，2014年45.4萬，2022年51.8萬漲幅14%。雖然兩部門資料更新速度不同，但明顯薪資追不上房價。陳傑鳴表示，薪資的年度總結，雖然勞動部尚未更新今年資料，但根據日前公布的1~7月薪資調查，國人經常性薪資平均46,269元、中位數37,111元，換句話說，怎麼算都沒過5萬。他指出，依照目前物價通膨狀況，扣除電話費、正常飲食、租金、水電等一般生活開銷，1人可能剩約2萬多元，然而，現階段購屋總價約落在1,200萬，自備款至少要240萬，以薪資慢慢漲、房價飆速漲的情況，靠自己存20年後，依舊連頭期款都付不起。不少父母擔心孩子買不起房子，便幫忙出了頭期款，以總價1,200萬房子來說，等於幫忙出了240萬，孩子則扛上30~40年房貸，以30年期、貸款金額960萬、利率2.3%為例，每月須還款3.7萬。陳傑鳴說，1個月4萬多的薪資，扣除3.7萬後，連正常生活費都難以承擔，只能縮衣節食，如果看個幾場電影，或換個手機，恐怕當月就只能吃吐了，並非理想的理財狀態。當然，也有不少父母，是幫忙新婚的家庭購屋，但這就要見仁見智了，以雙薪家庭來說，月收入若8萬，父母幫忙出了頭期款後，每月繳還3.7萬房貸，生活費或許還綽綽有餘。不過，不要忘記，年輕人概念早就不同了，以前的夫妻相處，主要是工作、傳宗接代，現代人不婚不生，即使結婚了，也可能不生，只想二人世界攜手到老，將超過1/3的薪資用來扛房貸，辛苦一輩子就為了買一間房子，也不見得是年輕人想要的。陳傑鳴指出，其實大家討論這麼多，根源就來自於薪資追不上房價的問題，事實上，薪資不僅追不上，還追不上物價，20年前便當50~70元可求溫飽，如今1個雞腿飯動則120元，但薪水的漲幅猶如原地踏步，只有不斷拉高最低薪資，用來作為勞動部報告用，卻未實質改善勞資不平等，導致普遍低薪的根本問題。他提醒政府，薪資成長緩慢，無殼族買不起，租屋卻也只能「越租越小」、「越租越差」、「越租越貴」、「越租越遠」，即使是社宅，租金也是區域新成屋8~85折，比老公寓還貴，改革若不大刀闊斧，一切只會演變成嚴重的社會問題。