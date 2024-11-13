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▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）

新青安房貸要縮水了！國土署署長吳欣修今（13）回應立委質詢，指出住宅基金補貼新青安利率部分，確定執行到2026年7月31日就截止，後面不會再補貼。房產專家精算，少了住宅基金1.5碼利率補貼，新青安房貸戶每月房貸約要多繳2000元。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會業務報告並備詢，國民黨立委牛煦庭質詢時指新青安政策讓房價升高，且明年住宅基金在這塊經費暴增編列45.96億，恐排擠其他用途。對此，吳欣修回應，該政策執行到2026年7月就截止，後面不會再補貼。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安的利率補貼，主要由內政部住宅基金及公股行庫支應，其中住宅基金補貼1.5碼，公股行庫減收0.5碼，合計利率補貼共2碼，目前僅內政部表態住宅基金補貼將於2026年期滿，但公股行庫的減碼措施是否跟進仍未知，若公股行庫的減碼措施持續，則新青安的利率條件依然較市面商業方案優惠。陳定中精算指出，假如現今申辦貸款1000萬元、40年期、無寬限期計算、利率1.775%的新青安方案，補貼期間每月還款金額約為2.9萬元；若少了內政部住宅基金補貼的1.5碼(0.375%)，每月還款金額將上升為3.1萬元左右，然而新青安的利率補貼縮水，加上貸款期間僅限自住不能出租，對消費者而言，申辦的誘因將降低，若內政部的補貼告終後，官方沒有再推出其他加碼優惠，則新青安申辦件數恐明顯縮水。