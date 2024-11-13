全台連鎖「大樹藥局」先前才宣布舉辦「購物換PS5的活動」，消費者只要購買奶粉及保養品，就有機會兌換「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，引起鄉民一波熱議。而大樹藥局今（13）日發文加碼，提到財政部113年11至12月中獎發票，只要是在大樹藥局、大樹寵物、大樹電商開立，特別獎就加碼送的「保時捷Porsche 718 Boxster」（市價352萬元起）、特獎加碼送「香奈兒CHANEL WOC」（市價約15萬元起），頭獎則加碼送「PS5 PRO」（市價2萬4280元），超豪奢獎品讓一票網友看傻直呼：「大樹好瘋狂！」
大樹藥局今日在臉書粉專貼文，表示財政部113年11至12月中獎發票，只要是11月1日至12月31日憑「大樹藥局」、「大樹寵物」、「大樹電商」開立發票（排除量販店複合門市、全家複合門市、機場一航店），特別獎就加碼送「保時捷Porsche 718 Boxster」、特獎加碼送「香奈兒CHANEL WOC」、頭獎加碼送「PS5 PRO」。
每張發票單筆金額需滿718元，同個活動方案不可拆單結帳。粉專更幽默地打上Hashtag「大樹藥局老公認證」、「大樹藥局幫老婆圓夢」、「毛小孩的爸媽也可交代了」。
貼文一出，立即吸引網友湧入朝聖，「真心覺得這系列行銷很可以，爸爸買單，媽媽開心，爸爸拿禮物，爸爸也開心」、「今天是4/1嗎？、不是的話就是大樹藥局瘋了」、「已購買，小孩想背香奈兒」、「奶粉、尿布買起來」。但也有網友認為，「這條件太難了」、「…好像有點難中欸」。
事實上，大樹藥局先前才宣布舉辦「購物換PS5的活動」，消費者只要購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫Google表單並上傳發票，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，活動時間至11月19日為止。但第一波限量10台PS5 ，數量有限，送完為止。大樹藥局也向《NOWnews》透露，該活動購買的奶粉和保養品，有「特定品牌限制」，消費者如果想參與活動，需和門市人員進行確認。
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每張發票單筆金額需滿718元，同個活動方案不可拆單結帳。粉專更幽默地打上Hashtag「大樹藥局老公認證」、「大樹藥局幫老婆圓夢」、「毛小孩的爸媽也可交代了」。
貼文一出，立即吸引網友湧入朝聖，「真心覺得這系列行銷很可以，爸爸買單，媽媽開心，爸爸拿禮物，爸爸也開心」、「今天是4/1嗎？、不是的話就是大樹藥局瘋了」、「已購買，小孩想背香奈兒」、「奶粉、尿布買起來」。但也有網友認為，「這條件太難了」、「…好像有點難中欸」。
事實上，大樹藥局先前才宣布舉辦「購物換PS5的活動」，消費者只要購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫Google表單並上傳發票，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，活動時間至11月19日為止。但第一波限量10台PS5 ，數量有限，送完為止。大樹藥局也向《NOWnews》透露，該活動購買的奶粉和保養品，有「特定品牌限制」，消費者如果想參與活動，需和門市人員進行確認。