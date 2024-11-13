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▲不少民眾「新青安」貸不足，章定煊指出，新青安引爆購屋潮，房貸滿水位後，房貸族自然會吞苦果。（圖／記者葉政勳攝）

▲章定煊指出，房貸水位何時下降，就看民眾「存款速度」可以快「貸款速度」多少了。（示意圖／shutterstock）

新青安貸確定下架不會延續，國民黨立委牛煦庭今(13)日質詢內政部長劉世芳時，提及新青安讓房價升高，且住宅基金經費編列45.96億，年增逾30億，造成財政負擔，內政部國土署長吳欣修則指出，「新青安補助截至2026年7月，不會再補貼。」對此，有民眾向《NOWnews》反應，「新青安貸不足8成，僅剩6、7成，不知道去哪生不足的頭期款，現在就已經貸不足了，快要違約，誰還管何時下架。」《NOWnews》彙整今(13)日今日質詢內容，牛煦庭主要針對新青安造成房價攀漲、住宅基金編列預算部分質詢，而劉世芳則是將房價飆漲亂象歸咎於「媒體報導亂象」造成，吳欣修則是複述新青安規則，最主要提到，「2026年7月截至後，不會再延續該項政策。」近期有購買預售屋、尚未交屋的民眾抱怨，「房貸下來才6成5，建商要求補足剩下的1成5，不知該怎麼補」；還有購買二手屋的民眾表示，「正好在宣布信用管制前簽約，結果銀行不是貸款成數低，就是要求排隊，不知道如何是好，現在就已經貸不足了，誰還管何時結束，政策延續不延續？」財經學者章定煊日前接受《NOWnews》採訪時指出，「政府的態度決定了民眾對於房價預期，新青安貸猶如一條導火線，引爆了全民瘋買房，然而，現階段的房貸之亂，只能說是全民吞苦果，畢竟房貸水位已滿，銀行勢必得緊縮放貸，否則就會觸犯銀行法72-2，對國家金融造成危險，不可能違法。」章定煊進一步指出，其實要目前解決房貸之亂的問題，就是房市買氣持續下修，民眾存款持續增加，畢竟所謂的房貸水位，分子是房貸放貸款項，分母很大部分來自於民眾存款，一來一往就會下降，當然，買氣持續爛下去，房價就有機會下修，至於買氣能爛多久、下修多少，就得看市況變化。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新青安貸包括內政部住宅基金補貼1.5碼，公股行庫減收0.5碼，合計利率補貼共2碼，目前僅內政部表態住宅基金補貼將於2026年期滿後落日，但公股行庫的減碼措施是否跟進仍未知，若公股行庫的減碼措施持續，則新青安的利率條件依然較市面商業方案優惠。他也提到，然而新青安的利率補貼縮水，加上貸款期間僅限自住不能出租，對消費者而言，申辦的誘因將降低，若內政部的補貼告終後，官方沒有再推出其他加碼優惠，則新青安申辦件數恐明顯縮水。