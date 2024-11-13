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▲為了拍攝婚紗照，黃小柔除吃得忌口外，也加強運動來保持身材。（圖／黃小柔提供）

▲黃小柔經常在自媒體，談家庭、講講兒女經，都讓大家看到她另一面。（圖／黃小柔提供）

女星黃小柔從女子演唱團體出道，團體解散之後轉往主持及戲劇等方面發展，2014結婚後育有2子1女，家庭生活十分美滿。上月慶祝結婚10周年，一家人拍婚紗照作為紀念，黃小柔因此刻意減肥8公斤，老公也大讚她的身材1百分，黃小柔更自爆，目前代言滿滿，一個月最多會有15個業配找上門。黃小柔透露生了小孩後，體態便不像少女時代，加上年紀愈大，新陳代謝更是愈來愈慢，小脂肪在體內堆積，有時連喝口水感覺都會長胖。黃小柔大方分享多年來維持體態方法。她說：「目前體重是49公斤，高峰期曾有57公斤，如今差上8公斤，真的很誇張。」她有特別忌口，戒掉一切澱粉，飯、麵包等不吃，醬料也要零糖，一切循序漸進的進行。黃小柔除了靠飲食調整外，也很積極運動，即使瘦下來，她也沒暫停運動，目前體脂肪約18%，她分享一個禮拜盡可能有3次的有氧，如Zumba輪流搭配空中瑜伽，每次約1小時。作為人妻、女兒、自己，她如何排列？她不假思索回應：「自己、人妻、女兒。」解釋先把自己顧好，才可以專心當人妻照顧家庭，再來也能安排當女兒的本分，由於女人身分很多，最忌諱的就是失去自己。很多家庭因為有小孩後，吃的份量變大了，因為小孩吃不完，最後怕浪費，都被媽媽吃下肚裡，因此，媽媽也意外增胖了。問到黃小柔有沒這樣問題時，她笑得開心：「不可能的，我會飲食上控制份量，即使出門吃飯也一樣，都點得剛好，不夠吃再加點，食物不能浪費。」近年專心家庭外，演藝工作也一直沒停止過，除上通告外，近年自媒體興起，她也帶著老公、小孩一起入鏡，談家庭、講講兒女經，都讓大家看到她另一面，當然影片反應也十分不錯。亦因為她的形象佳，口條好，黃小柔也受各大廠商喜愛，一個月有1到15個業配代言找上門，讓她賺得開心快樂同時，也可以兼顧家庭。