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▲每年秋冬耶誕都要喝星巴克太妃核果風味那堤，今年還有蝴蝶餅燕麥那堤可嚐鮮。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲7-11會員專屬行動錢包OPENPOINT！一招拿「好友分享券」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲客美多咖啡目前於Uber Eats外送點得到「指定品項買一送一」。（圖／攝自客美多臉書）

清晨大家都在搶麥當勞「厚鬆餅堡」，快喝咖啡優惠壓壓驚！靠foodomo外送「星巴克買一送一」免排隊，分享7-11會員專屬行動錢包OPENPOINT一招拿「好友分享券」爽喝大杯飲料招待；Komeda‘s Coffee客美多咖啡於Uber Eats外送也點得到「指定品項買一送一」，早晨好康一次整理。最近什麼都要排隊，還是免出門爽爽喝「星巴克買一送一」外送最優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），不用人擠人也可以喝到特大杯7-11會員專屬行動錢包OPENPOINT，還有一招拿「好友分享券」爽喝大杯飲料招待的隱藏優惠，即日起每週四11:00於OPENPOINT APP開搶（每週限量提供，換完為止），OPENPOINT會員於OPENPOINT APP 可用「30點OPENPOINT」兌換大杯(含)以上「星巴克好友分享券(電子章)」，提醒大家，兌換時僅限使用星巴克隨行卡、星巴克APP支付、icash2.0、icash Pay，單筆交易需以單一支付工具全額支付，亦不適用其他支付方式；請於消費結帳前出示本券，僅全品項飲料買一送一乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而且11月30日前，若於星巴克APP綁定OPENPOINT會員，還可加碼獲得「35點OPENPOINT點數」！每一個OPENPOINT帳號活動期間僅能獲贈一次。若註冊後刪除會員帳號，將取消獲贈資格；加碼活動回饋之OPENPOINT點數最晚於2024/12/20前匯入星禮程所綁定的OPENPOINT會員帳號中。Komeda‘s Coffee客美多咖啡於Uber Eats外送也點得到「指定品項買一送一」，包括熱KOMEDA咖啡(大杯)、冰咖啡、冰紅茶、熱紅茶，甚至吐司也有機會買送一。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。