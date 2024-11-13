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▲星巴克買一送一！那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元爽喝特大杯優惠。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克至11月28日前，原價160元的大杯黑可可奶霜星冰樂特價99元，買一杯就享6.2折。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲路易莎咖啡莊園美式、西西里咖啡也有外送「買一送一」優惠。（圖／路易莎咖啡提供）

天氣冷也可以喝暖呼呼的咖啡、拿鐵優惠！星巴克買一送一foodomo外送好康別錯過，爽喝特大杯那堤75元、焦糖瑪奇朵85元；11月繼續喝星巴克全門市大杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元，一杯直接有優惠。路易莎莊園美式、西西里咖啡也有「買一送一」一次整理。陰雨天氣免出門爽喝「星巴克買一送一」外送優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），今天繼續喝最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定要試試看。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。路易莎咖啡即日起至11月19日，使用Uber Eats外送享指定飲品「買一送一」優惠！包括喝莊園美式、西西里咖啡都有「買一送一」可以喝。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。