天兔颱風（Usagi）在今（14）日早上襲擊菲律賓，才剛歷經四個颱風、逾150人死亡的菲國不敢大意，政府下令疏散住在高風險區的4萬人，並向聯合國請求3290萬美元（約新台幣10億5280萬元）的援助。
綜合外國媒體報導，菲律賓在秋季的三週內面臨五個颱風，菲律賓國家氣象局表示，天兔颱風預計週四在呂宋島東北端的卡加延省（Cagayan）登陸，卡加延省民防局長管魯埃里·拉普辛（Rueli Rapsing）表示，在颱風逼近之下，已下令各市長必要時強制疏散居住在高危險地區的民眾。他強調，如果有必要，可以動用武力或是實施強制撤離措施。
菲律賓國家氣象局預報員佩雷茲（Christopher Perez）在記者會上表示，該地區週四和週五將出現「強烈暴雨」等級的降雨，甚至可能引發洪水和土石流。聯合國駐菲律賓協調員古斯塔沃·岡薩雷斯（Gustavo Gonzalez）表示：「颱風接踵而至。災民才剛從衝擊中恢復，下一個颱風又再次襲來。」
由於受到颱風接連摧殘，菲律賓居民的房屋被摧毀，屋頂被掀起、洪水淹到腰部和糧食短缺問題湧現，政府人員仍在努力修復倒塌的電力和通訊線路，並清除道路上的殘骸，但災後重建工作可能會因今天登陸的颱風而延後。
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菲律賓國家氣象局預報員佩雷茲（Christopher Perez）在記者會上表示，該地區週四和週五將出現「強烈暴雨」等級的降雨，甚至可能引發洪水和土石流。聯合國駐菲律賓協調員古斯塔沃·岡薩雷斯（Gustavo Gonzalez）表示：「颱風接踵而至。災民才剛從衝擊中恢復，下一個颱風又再次襲來。」
由於受到颱風接連摧殘，菲律賓居民的房屋被摧毀，屋頂被掀起、洪水淹到腰部和糧食短缺問題湧現，政府人員仍在努力修復倒塌的電力和通訊線路，並清除道路上的殘骸，但災後重建工作可能會因今天登陸的颱風而延後。