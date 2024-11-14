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▲2024年11、12月台北灣年底指標案一覽。（圖／住展雜誌提供）

2024年最後一季房市籠罩銀行法與央行帶來的霸王級寒流，住展雜誌彙整發現，北台灣在11、12月仍有8個指標大案在寒風中頂住推案，以案量超過百億的大同公司資產活化案「大同新紀元」領軍，該案為捷運萬大中和線「LG07連城錦和站」捷運聯合開發案，基地面積超過5000坪。在地直言地點真的猛，預估單價「至少8字頭」。住展雜誌發言人陳炳辰表示，「大同新紀元」量體推估來到200多億元，基地面積超過5000坪，規劃坪數多元，也包含小宅產品。他指出，事實上大同新紀元原屬928檔期案，偏遇大環境情勢急轉直下，公開時間稍微遞延，但因討論度維持一定聲量，加上中和區新案又所剩不多，觀望片刻依然在年底登場，一片低氣壓中倒相對亮眼。另外案量在50億至100億的新推案，還有新北永和區永和國小附近、新碩建設的超過千坪基地案。陳炳辰指出，永和已見單坪百萬元實價揭露，印證門牌價值，亦推升此案預期銷量，加上當地新案稀缺，建商展現風雨無阻的信心。桃園市有4案推估總銷各達50億元，都是千坪基地，座落在青埔、中路重劃區及捷運A20站，「國泰GRAND PARK」乃主打建商品牌、公園景觀第一排的中高總價宅，「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」則規劃小宅在內的多戶數社區。陳炳辰指出，這一年來桃園市頻傳銷售熱況，或讓部分具備利多建案越冷越開花，堅定依照排定時辰亮相。台北市方面，中山區與大安區推出「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，量體估7、80億元，進駐捷運劍南路站、科技大樓站兩處高價宅區，興建2、30層樓高的地標建築，「長虹聖得福北安路案」還超過千坪基地，建商知名度、地段、規劃俱佳，成為首都年終雙主秀。陳炳辰指出，年底新案陸續曝光，可看出不少備受矚目案確定延推，包括台北市中正區、南港區、大同區，新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、新竹市東區等區域大案，雖然可能有籌備不及的因素，但景氣不佳，勢必參雜靜觀其變先避風頭的考量，尤其要是量體大、價格高，不與市場風向作對，識時務者為俊傑，整體龍年房市神龍擺爛尾，晚節不保畫下尷尬休止符。