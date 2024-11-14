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▲2024年新北市房市交易熱門行政區前十名。（圖／永慶房屋提供）

▲新北市淡水區近十年來交易量增加逾7成，房市交易熱絡。（圖／永慶房屋提供）

新北全新捷運「三鶯線」預計2025年底完工、2026年上半年通車！近年新北市持續建設，人口數已超過400萬，居住需求強勁。永慶房產集團統計2024年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，發現三鶯線讓三峽房價十年漲76.1%，而三井Outlet二期今（14）開幕的林口區，房價也漲了64.1%居次，不過交易成長部分，還是以2字頭的淡水增幅破7成最熱絡。「新北三鶯線」為中運量捷運，建設經費高達502億元，全線為高架設計，起點位在頂埔站，路線行經土城區、三峽區、鶯歌區等，主線總長為14.29公里，一共設置12個站點。📍頂埔>媽祖田>長壽山>橫溪>龍埔>三峽>臺北大學>鶯歌車站>陶瓷老街>國華>永吉公園>鶯桃福德近十年來，三峽區住宅交易量增長48.5%，位居第二，且平均單價更上漲76.1%，從二字頭站上四字頭。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北大特區是三峽房市的重要焦點，區域內規劃完整，交通部分也能快速連接國道3號，文教、醫療資源豐富，吸引自住、換屋族或是退休族移居。此外，捷運三鶯線預計即將於明、後年完工、通車，未來連接捷運板南線、機場捷運線將更加便利，也帶動房價明顯增長。而林口區近十年房價漲幅達64.1%，交易量增幅33.6%，也是新北房市交易熱區近十年價量表現顯著成長的行政區。陳金萍指出，近幾年林口區新市鎮開發成長已步入穩定成熟階段，不僅基礎建設到位，加上新北國際AI智慧園區、ASML、三井Outlet等產業、商場進駐，不僅帶動上下游周邊產業就業機會釋出，也吸引大量人口移入，帶動林口房市價量雙雙成長。在新北市2024年1至9月的住宅交易量中，淡水區以2389件名列新北第一，近十年交易量增幅更是達到71.9%，傲視其他行政區。陳金萍說明，今年淡水區住宅房價平均每坪28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族、小家庭，或是退休規劃的置產族群而言，淡水區的房市相當具有吸引力。陳金萍補充，過去淡水區房市常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病，然而淡水近幾年的快速發展，加上新市鎮住宅、商圈陸續到位，不僅生活與商業機能日趨完善，淡海輕軌通車後也強化了區域內的交通機能，未來淡江大橋、淡北道路以及淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。