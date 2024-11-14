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▲鄭文在表示，不動產過戶需要的文件都要備齊，但如果本人無法親辦，一紙委託書可解決很多問題。（示意圖／pexels）

前台北市長、民眾黨主席阿北柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，台北地檢昨(13)日提訊柯文哲時，柯文哲的「光頭」造型引起熱議，暫撇案情不管，以阿北目前在監獄的情況，還能處理房屋移轉嗎？地政士表示，其實阿北只要從土城看守所發出印鑑證明申請委託書，依舊能辦理相關手續。在看守所或監獄中，辦理不動產的移轉過戶，是許多被羈押人或受刑人的煩惱，畢竟人在裡面，家人在外面，若家人有資金需求，不動產通常就是變現金額最高的資產，但其實在我國法律中，有保障被羈押人或受刑人合法移轉過戶的相關規定，無論是過戶給親人，或進行買賣移轉，都能達成。無論是房屋或土地不動產買賣，四大要件「身分證、印鑑證明、印鑑章、權狀正本」，缺一不可，且要本人辦理，但如果本人因故無法親辦，可以附上書面授權書，就可以完成過戶手續。土城正業地政士事務所所長鄭文在表示，以阿北的狀況來說，如果有不動產過戶需求，只要從土城看守所發出印鑑證明申請委託書，無論第一次辦理「印鑑登記」或是印鑑章遺失辦理「印鑑變更登記」，都可以委託其他人申請，所有的問題將迎刃而解。鄭文在指出，受委託人收到委託書後，只要出具委託人經矯正機關證明身分後驗印之委託書委託他人辦理，或得由矯正機關核轉其印鑑機關辦理，受委託人攜帶委託書或矯正機關函件副本、國民身分證、印章及當事人印鑑章，就可以去戶政事務所申辦印鑑證明書，又如果當事人未曾辦理印鑑登記，須於委託書上註明委託辦理「印鑑登記」及「印鑑證明」。另外，如原印鑑登記之印鑑章遺失須辦理印鑑變更，委託書上須註明委託辦理「印鑑變更登記」及「印鑑證明」。當事人得申請於印鑑證明上載明申請目的。委託人可以幫阿北辦理印鑑變更登記，印鑑章就不成問題；身份證影本的部分可以以戶口名簿影本或是戶籍謄本代替。至於，權狀正本如果遺失無法尋獲，也可以到地政事務所申請補發。