我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消基會檢測12件香菜樣品的農業殘留，檢測發現農業殘留比例相當高。（圖／消基會提供）

▲消基會提醒香菜殘留農藥的比例較高，建議在烹煮前，一定要加以清洗，避免把農業吃進肚。（圖／消基會提供）

芫荽也就是俗稱的香菜，大多用來增添風味，因為用量少，農藥殘留問題較易被忽略。消基會為了幫助民眾了解市售香菜農藥殘留情況，檢測12件樣品，進行410項農藥殘留及二硫代胺基甲酸鹽類農藥檢測，檢測結果，只有臺南市水仙宮菜市場的阿義蔬菜安全過關，其餘11件都檢出不同程度的農藥殘留，甚至有一件被驗出「陶斯松」（殺蟲劑），長期接觸可能會對人類的神經系統造成傷害，特別是對嬰幼兒和孕婦有較大危險。消基會本次檢測12件樣品，總共被出28種農藥殘留，其中23種為不可使用的農藥，在12件樣品11件檢出不合使用規定或不得檢出農殘種類。只有臺南市的水仙宮菜市場阿義蔬菜攤位的樣品全數過關，沒有驗出農業殘留，風險係數0。反之，風險係數超過60的編號為台中市的上青商行(風險係數78)、高雄苓雅市場順益蔬菜行(風險係數74)、臺南市鴨母寮菜市場余老闆蔬菜(風險係數63)。此外，桃園的大湳市場邱家班農產攤位購買的香菜更被驗出「陶斯松」（殺蟲劑），消基會表示，該農藥長期接觸可能會對人類神經系統造成傷害，特別是對嬰幼兒和孕婦有較大危險。2024年起，陶斯松將被逐步禁用，並於2026年全面禁止使用。消基會提醒，在這次的檢測發現，香菜殘留農藥的比例較高，建議在烹煮前，一定要加以清洗，清洗蔬果時建議採「浸泡」、「沖洗」、「切除」3個清潔步驟，同時在在烹煮時，將鍋蓋打開讓農藥揮發，以降低殘留農藥風險。將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面的農藥溶解浸泡後打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留的農藥帶走。最後使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部或表皮等不容易清洗的凹陷部位。香菜容易枯黃、腐爛，也不易保存，消基會建議挑選葉片與莖部顏色為翠綠色、菜梗沒有斷裂者為佳，若已經腐爛或發黃則不要食用。此外，芫荽的鉀含量約303 mg/100克，需要控制鉀攝取量的慢性腎臟病患者要注意食用量。另外，蔬菜一般經汆燙後，鉀離子會流失到菜湯中，因此也儘量避免喝菜湯。