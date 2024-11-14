每次颱風來襲，各地風強雨大，唯有台中市就像打開結界，在絕對領域中無風無雨，被封最宜居城市。在台中眾多重劃區中，最早的豪宅聚落七期重劃區，在地爆出十月實登已破百萬，最高來到每坪127.2萬元，認為即將破每坪130萬天花板。不過網友卻點出「第13期重劃區」才是台中最強重劃區，4點強推「等於台北天母」。
近期，「下一個破百萬區域」引發討論，台北文山、新北三重及永和都已達標，實價登錄都已經出現每坪百萬以上成交紀錄。網友今（14）在PTT爆料，揭露台中七期「聯聚理安大廈」房價，指「理安實登今天出爐，目前12筆全數單價破百（萬），30樓以上12x（萬），頂次、頂樓沒意外能破130，看來玉衡（聯聚玉衡大廈）又能突破新高了」。
根據網友提供截圖，「聯聚理安大廈」12筆交易成交單價為每坪115.2萬至127.2萬元，總價落在1.3億至1.5億元。不過，《NOWnews今日新聞》記者今午實際上內政部實價登錄網站查詢，未見相關揭露資訊，西屯區最新實價只到九月，最高單價為寶輝101 Theater South的每坪99.3萬元，由於交易後2個月內要完成實價登錄，因此可能還未揭露，另也不排除被蓋牌遮蔽的可能。
另外，也有網友直言：「台中最強重劃區其實是13期吧！」他提出4點說明，大讚13期等於台北天母，未來可期。4點原因如下：
1.中山醫就在該區，有一群醫生買房就是基本盤了，有醫學中心基本上就像科學園區在隔壁，撐得住高房價。
2.非常靠近烏日高鐵站，不像水湳遠得要命，況且居民沒有要天天跑棒球場還有漢神。
3.法拉利、保時捷大手筆投資成為旗艦中心。
4.住宅區為主的低密度規劃，讓未來市容最宜居的。
文章曝光後，引來網友熱議，不少人認同13期重劃區未來潛力無限，附和說「13期是強在它就在蛋黃市區」、「有捷運、鐵路、高鐵、交流道，搭配一堆重劃區，不噴可惜」、「BMW也要來設展示中心了」，但也有人認為等13期發展還有很久，「熱愛塞車買14期，熱愛開車買13期」。
台中13期、14期房價相近 13期近年房市交易量極少
根據樂居網資料顯示，台中13期重劃區近一年房市交易量極低，一年成交單價為每坪63.99萬元、新案成交價為65.46萬元，目前銷售中心建案有「國聚之尚」、「育堂十三苑」、「惠宇大然」等。
而台中14期重劃區近一年成交單價為62.44萬元、新案成交價62.34萬元，房價漲幅為9.79%，目前銷售中新建案共有20個，包含「豐邑ONE+」、「永尚承真」、「雋業V雋」、「華固豐匯」、「大毅MEHO」等。
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根據網友提供截圖，「聯聚理安大廈」12筆交易成交單價為每坪115.2萬至127.2萬元，總價落在1.3億至1.5億元。不過，《NOWnews今日新聞》記者今午實際上內政部實價登錄網站查詢，未見相關揭露資訊，西屯區最新實價只到九月，最高單價為寶輝101 Theater South的每坪99.3萬元，由於交易後2個月內要完成實價登錄，因此可能還未揭露，另也不排除被蓋牌遮蔽的可能。
另外，也有網友直言：「台中最強重劃區其實是13期吧！」他提出4點說明，大讚13期等於台北天母，未來可期。4點原因如下：
1.中山醫就在該區，有一群醫生買房就是基本盤了，有醫學中心基本上就像科學園區在隔壁，撐得住高房價。
2.非常靠近烏日高鐵站，不像水湳遠得要命，況且居民沒有要天天跑棒球場還有漢神。
3.法拉利、保時捷大手筆投資成為旗艦中心。
4.住宅區為主的低密度規劃，讓未來市容最宜居的。
文章曝光後，引來網友熱議，不少人認同13期重劃區未來潛力無限，附和說「13期是強在它就在蛋黃市區」、「有捷運、鐵路、高鐵、交流道，搭配一堆重劃區，不噴可惜」、「BMW也要來設展示中心了」，但也有人認為等13期發展還有很久，「熱愛塞車買14期，熱愛開車買13期」。
台中13期、14期房價相近 13期近年房市交易量極少
根據樂居網資料顯示，台中13期重劃區近一年房市交易量極低，一年成交單價為每坪63.99萬元、新案成交價為65.46萬元，目前銷售中心建案有「國聚之尚」、「育堂十三苑」、「惠宇大然」等。
而台中14期重劃區近一年成交單價為62.44萬元、新案成交價62.34萬元，房價漲幅為9.79%，目前銷售中新建案共有20個，包含「豐邑ONE+」、「永尚承真」、「雋業V雋」、「華固豐匯」、「大毅MEHO」等。