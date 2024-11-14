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台糖前任董事長楊明州上月請辭獲准，經濟部今（14）日表示，行政院昨（13）日已核定由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌專任台糖公司董事長，希望借重其食品加工與食品化學專業，在台糖歷經豬肉及其製品安全疑慮之際，將可帶領台糖以食品安全為優先。台糖今年初豬肉陷入瘦肉精風波。台中市政府指出，在台糖安心豚梅花肉片中驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅，即便後來認為是單一事件，仍舊打擊到台糖食品信心。台糖身為國營事業中唯一的食品業者，生產約350項產品，包含砂糖、豬肉、有機蔬果、加工食品及美容保健等。經濟部表示，吳明昌長期任教於屏東科技大學食品安全管理所，曾擔任農學院院長，擅長食品加工與食品化學研究，具備食品安全專業，亦曾擔任佳訊全方位生醫股份有限公司總經理，管理經驗豐富，在台糖歷經豬肉及其製品安全疑慮之際，將可帶領台糖以食品安全為優先，全力恢復消費者信心。經濟部期許，吳明昌能進一步創新研發保健食品、防疫產品、強化免疫力營養食品、優質畜產品、多元化無毒安全之農產品，朝台糖企業發展策略「深植健康及新農業相關事業」目標邁進。行政院是依據「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」第5點及「經濟部及所屬機關事業機構遴派公民營事業與財團法人董監事及其他重要職務管理要點」第5點規定，核定吳明昌擔任這項職務。