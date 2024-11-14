才剛歷經四個颱風、逾150人死亡的菲律賓在今（14）日迎來天兔颱風（Usagi），緊接著萬宜颱風（Man-yi）也將在本週末登陸人口最稠密的馬尼拉地區，將形成「雙颱重疊」的淒慘狀況。
綜合外國媒體報導，菲律賓政府日前已下令疏散住在高風險區的4萬人，聯合國駐菲律賓和人道主義協調員古斯塔沃·岡薩雷斯說：「兩個颱風將一度重疊，當居民脫離天兔颱風，又會落入萬宜颱風的魔掌。在這種情況下，救難人員將極度疲憊，而災難預算也面臨耗竭。」
香港天文台估計，颱風萬宜橫掃菲律賓後，會在下周一（18日）轉往南海，並逼近香港400公里範圍。由於萬宜颱風目前偏向輕颱，肆虐香港後因沒有足夠的動力轉往台灣。
近期研究顯示，颱風在近幾年增多，且有滯留時間延長的問題，比起往年帶來的災害影響，也逐年增加，颱風增多的狀況跟氣候變遷有極大的關係。
我是廣告 請繼續往下閱讀
香港天文台估計，颱風萬宜橫掃菲律賓後，會在下周一（18日）轉往南海，並逼近香港400公里範圍。由於萬宜颱風目前偏向輕颱，肆虐香港後因沒有足夠的動力轉往台灣。
近期研究顯示，颱風在近幾年增多，且有滯留時間延長的問題，比起往年帶來的災害影響，也逐年增加，颱風增多的狀況跟氣候變遷有極大的關係。